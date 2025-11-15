F.E.A.R., игра которая ещё умеет пугать отметила 20-летний юбилей

Два десятка лет тому назад Monolith представили миру нечто необычное - игру F.E.A.R, которая не просто развлекала, а играла с твоими страхами, как опытный иллюзионист. Это было не просто бросание врагов в лицо, а настоящий шепот давних страхов, проникающий прямо в уши через наушники.

А вот сейчас, когда большинство шутеров погрузились в гонку за фотореализмом и создают огромные, раздувающиеся до предела карты, F.E.A.R. до сих пор умело бьёт в самое сердце, как точный выстрел из винтовки - тихо и смертоносно, без лишних слов.



Вы только вдумайтесь, какая это смелость - существовать в мире, где громкие эффекты и вопиющий реализм задают тон, и при этом оставаться таким же напряжённым и атмосферным. Кажется, что старые страхи, пробуждённые этой игрой, до сих пор живут в нас, вернее, прячутся под поверхностью повседневности.

Действие игры разворачивается вокруг корпорации Armacham, которая вела секретные исследования паранормальных способностей и держала в изоляции девочку‑психика по имени Альма Уэйд. В результате экспериментов у Альмы появляется сын, Пакстон Фетел, обладающий мощной телекинетической/телепатической связью - он захватывает контроль над клонированными солдатами и устраивает кровавый бунт в исследовательском комплексе. На место высылают отряд F.E.A.R. и главного оперативника - так называемого Пойнтмен, обладающего улучшенными рефлексами. По мере продвижения игрока по локациям вокруг него нарастают галлюцинации и появляетcя образ маленькой Альмы; раскрываются факты про жестокие опыты Armacham и связь Фетела с матерью. В финале Пойнтмен сталкивается с Фетелом и разрушает часть планов корпорации, но сюжет остаётся мрачным и неоднозначным - судьба Альмы и последствия экспериментов дают основу для продолжений, которые в последствие и вышли.

F.E.A.R. - это не просто очередной старый экшен, хоррор-шутер, который пытается напугать криками и резкими звуками. Нет, это настоящая магия напряжения. Здесь всё продумано: звук, который заставляет сердце колотиться, тайминг, что держит в напряжении, и сцены, которые оставляют след в душе. Двадцать лет это определенный срок, за который появляются легенды. F.E.A.R. остаётся одной из таких: холодной, мрачной и удивительно живой памяткой о том, как игра может заставить вас бояться даже тишины.