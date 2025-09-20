Почти ремастер: для F.E.A.R. вышел крупный мод с улучшением графики, поддержкой XInput и исправлением ошибок

F.E.A.R. является одним из лучших шутеров от первого лица всех времен. Однако на современных ПК игра работает не очень хорошо. К счастью, был выпущен новый мод, который значительно улучшает данный аспект.
EchoPatch 2.2.3 для F.E.A.R. обновляет игру и ее дополнения, добавляя в них такие современные функции, как масштабирование HUD, поддержка высокой частоты кадров, поддержка контроллера XInput и другие улучшения качества. Этот фанатский патч фокусируется только на устранении проблем и улучшении общего опыта.
Мод позволяет корректно масштабировать изображение (текст, перекрестие и значки) в соответствии с разрешением экрана. Он также устраняет проблемы, возникающие при высокой частоте кадров, позволяя игре плавно воспроизводить видео со скоростью до 240 кадров в секунду. В оригинальной игре изменение частоты кадров приводило к серьезным проблемам с физикой, но EchoPatch исправляет это. Теперь можно наслаждаться игрой при действительно высоком FPS без проблем. Кроме того, мод не позволяет игре использовать все скрытые устройства в качестве контроллеров, что помогает предотвратить падение частоты кадров с течением времени.
Так же EchoPatch устраняет проблемы с элементами управления на клавиатурах, не использующих английский язык, используя аппаратные скан-коды вместо названий клавиш на английском языке. Отменено старое ограничение экрана 4:3, так что теперь можно использовать любое широкоэкранное разрешение. Мод также устраняет смещение LOD, что означает, что игра всегда будет показывать модели наилучшего качества, независимо от того, как далеко они находятся. А благодаря улучшенным мип-картам текстуры выглядят четче на расстоянии. Кроме того, EchoPatch добавляет поддержку больших адресов памяти, позволяя игре использовать до 4 ГБ оперативной памяти, что помогает избежать проблем с загрузкой.
Стоит отметить, что EchoPatch защищает объекты (тела, пятна крови, мусор, отверстия от пуль, гильзы и осколки стекла) от исчезновения. Другими словами, теперь можно наслаждаться резней в игре. Это удивительное улучшение качества изображения. Кроме того, мод добавляет отражения в высоком разрешении и зеркала.
Игре 20 лет, какие моды?) Её спасёт только полноценный ремейк)
от чего игру спасать то нужно?
От старости
Как по мне игра выглядит очень даже сочно др сих пор
Унылая она
Прямо как твоя жизнь)
Оставьте вы деда в покое, игра была пройдена на десятки раз в детстве. Сейчас же игра уже выглядит технологично устаревшей, даже какие то микро правки, которые кста еле видны, не заставят вернуться к игре.
а сейчас игры выходят прям писец технологичные
Этой игре бы полноценный ремейк. Жаль только, что она очень короткая.
В смысле короткая? Даже с двумя дополнениями? Без двух дополнений, почти короткая.
Типо смотришь на одинаковые кадры и в этом должен найти какие то изменения
Шикарная игра в жанре хоррор+шутер. До сих пор можно спокойно в неё играть, как по мне.
Хоть убейте,но лучшим шутером будет F.E.A.R. 2: Project Origin !!!!!!
Сам напросился, ну как тебя убивать то будем?))
Так и в чем разница? Как было так все и осталось.
Добавили отражений чуть-чуть и на этом все. Прикола с выключенным сглаживанием на скрине со столбом не понял.
это скорее тянет на неофициальный патч, чем на "ремастер"
Легенда // Вадим Волков