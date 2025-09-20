ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
F.E.A.R. 17.10.2005
Экшен, Шутер, Ужасы, От первого лица
9 2 113 оценок

Почти ремастер: для F.E.A.R. вышел крупный мод с улучшением графики, поддержкой XInput и исправлением ошибок

AceTheKing AceTheKing

F.E.A.R. является одним из лучших шутеров от первого лица всех времен. Однако на современных ПК игра работает не очень хорошо. К счастью, был выпущен новый мод, который значительно улучшает данный аспект.

F.E.A.R. "EchoPatch: модернизация игры и дополнений"

EchoPatch 2.2.3 для F.E.A.R. обновляет игру и ее дополнения, добавляя в них такие современные функции, как масштабирование HUD, поддержка высокой частоты кадров, поддержка контроллера XInput и другие улучшения качества. Этот фанатский патч фокусируется только на устранении проблем и улучшении общего опыта.

Мод позволяет корректно масштабировать изображение (текст, перекрестие и значки) в соответствии с разрешением экрана. Он также устраняет проблемы, возникающие при высокой частоте кадров, позволяя игре плавно воспроизводить видео со скоростью до 240 кадров в секунду. В оригинальной игре изменение частоты кадров приводило к серьезным проблемам с физикой, но EchoPatch исправляет это. Теперь можно наслаждаться игрой при действительно высоком FPS без проблем. Кроме того, мод не позволяет игре использовать все скрытые устройства в качестве контроллеров, что помогает предотвратить падение частоты кадров с течением времени.

Так же EchoPatch устраняет проблемы с элементами управления на клавиатурах, не использующих английский язык, используя аппаратные скан-коды вместо названий клавиш на английском языке. Отменено старое ограничение экрана 4:3, так что теперь можно использовать любое широкоэкранное разрешение. Мод также устраняет смещение LOD, что означает, что игра всегда будет показывать модели наилучшего качества, независимо от того, как далеко они находятся. А благодаря улучшенным мип-картам текстуры выглядят четче на расстоянии. Кроме того, EchoPatch добавляет поддержку больших адресов памяти, позволяя игре использовать до 4 ГБ оперативной памяти, что помогает избежать проблем с загрузкой.

Стоит отметить, что EchoPatch защищает объекты (тела, пятна крови, мусор, отверстия от пуль, гильзы и осколки стекла) от исчезновения. Другими словами, теперь можно наслаждаться резней в игре. Это удивительное улучшение качества изображения. Кроме того, мод добавляет отражения в высоком разрешении и зеркала.

Оригинал
Мод
Оригинал
Мод
Оригинал
Мод
45
24
Комментарии:  24
Ваш комментарий
hamshut

Игре 20 лет, какие моды?) Её спасёт только полноценный ремейк)

19
ldssa jbcfsgfhd

от чего игру спасать то нужно?

11
J a r v i s ldssa jbcfsgfhd

От старости

6
Crazyqsoled J a r v i s

Как по мне игра выглядит очень даже сочно др сих пор

8
PpLtZ

Унылая она

15
Енот Херсонский

Прямо как твоя жизнь)

2
Brainstoun

Оставьте вы деда в покое, игра была пройдена на десятки раз в детстве. Сейчас же игра уже выглядит технологично устаревшей, даже какие то микро правки, которые кста еле видны, не заставят вернуться к игре.

14
ldssa jbcfsgfhd

а сейчас игры выходят прям писец технологичные

12
Wing42

Этой игре бы полноценный ремейк. Жаль только, что она очень короткая.

6
Xstranger

В смысле короткая? Даже с двумя дополнениями? Без двух дополнений, почти короткая.

CRAZY rock GAME

Типо смотришь на одинаковые кадры и в этом должен найти какие то изменения

3
Sanji312

Шикарная игра в жанре хоррор+шутер. До сих пор можно спокойно в неё играть, как по мне.

3
Proftorg

Хоть убейте,но лучшим шутером будет F.E.A.R. 2: Project Origin !!!!!!

3
Despot_Aspid

Сам напросился, ну как тебя убивать то будем?))

tesla707

Так и в чем разница? Как было так все и осталось.
Добавили отражений чуть-чуть и на этом все. Прикола с выключенным сглаживанием на скрине со столбом не понял.

2
Tommy451

это скорее тянет на неофициальный патч, чем на "ремастер"

1
Пользователь ВКонтакте

Легенда // Вадим Волков

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ