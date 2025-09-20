Почти ремастер: для F.E.A.R. вышел крупный мод с улучшением графики, поддержкой XInput и исправлением ошибок

F.E.A.R. является одним из лучших шутеров от первого лица всех времен. Однако на современных ПК игра работает не очень хорошо. К счастью, был выпущен новый мод, который значительно улучшает данный аспект.

EchoPatch 2.2.3 для F.E.A.R. обновляет игру и ее дополнения, добавляя в них такие современные функции, как масштабирование HUD, поддержка высокой частоты кадров, поддержка контроллера XInput и другие улучшения качества. Этот фанатский патч фокусируется только на устранении проблем и улучшении общего опыта.

Мод позволяет корректно масштабировать изображение (текст, перекрестие и значки) в соответствии с разрешением экрана. Он также устраняет проблемы, возникающие при высокой частоте кадров, позволяя игре плавно воспроизводить видео со скоростью до 240 кадров в секунду. В оригинальной игре изменение частоты кадров приводило к серьезным проблемам с физикой, но EchoPatch исправляет это. Теперь можно наслаждаться игрой при действительно высоком FPS без проблем. Кроме того, мод не позволяет игре использовать все скрытые устройства в качестве контроллеров, что помогает предотвратить падение частоты кадров с течением времени.

Так же EchoPatch устраняет проблемы с элементами управления на клавиатурах, не использующих английский язык, используя аппаратные скан-коды вместо названий клавиш на английском языке. Отменено старое ограничение экрана 4:3, так что теперь можно использовать любое широкоэкранное разрешение. Мод также устраняет смещение LOD, что означает, что игра всегда будет показывать модели наилучшего качества, независимо от того, как далеко они находятся. А благодаря улучшенным мип-картам текстуры выглядят четче на расстоянии. Кроме того, EchoPatch добавляет поддержку больших адресов памяти, позволяя игре использовать до 4 ГБ оперативной памяти, что помогает избежать проблем с загрузкой.

Стоит отметить, что EchoPatch защищает объекты (тела, пятна крови, мусор, отверстия от пуль, гильзы и осколки стекла) от исчезновения. Другими словами, теперь можно наслаждаться резней в игре. Это удивительное улучшение качества изображения. Кроме того, мод добавляет отражения в высоком разрешении и зеркала.