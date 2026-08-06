Раздача в Steam: внезапно сюжетное дополнение для F.E.A.R. 2 стало бесплатным

В Steam без каких-либо анонсов начали бесплатно раздавать F.E.A.R. 2: Reborn — сюжетное DLC для F.E.A.R. 2: Project Origin. Ранее дополнение продавалось отдельно, но теперь его можно добавить в библиотеку без оплаты.

Reborn предлагает отдельную кампанию из четырёх уровней, в которой игроки берут на себя роль солдата-клона Фокстрот 813. Сюжет разворачивается параллельно событиям основной игры и отправляет игроков в охваченный сверхъестественными явлениями комплекс Оберн.

Дополнение вышло в 2009 году и имеет в Steam 74% положительных отзывов («в основном положительные»).

Warner Bros. Interactive Entertainment пока никак не прокомментировала перевод DLC на бесплатную модель распространения.