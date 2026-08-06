Раздача в Steam: внезапно сюжетное дополнение для F.E.A.R. 2 стало бесплатным

В Steam без каких-либо анонсов начали бесплатно раздавать F.E.A.R. 2: Reborn — сюжетное DLC для F.E.A.R. 2: Project Origin. Ранее дополнение продавалось отдельно, но теперь его можно добавить в библиотеку без оплаты.
Reborn предлагает отдельную кампанию из четырёх уровней, в которой игроки берут на себя роль солдата-клона Фокстрот 813. Сюжет разворачивается параллельно событиям основной игры и отправляет игроков в охваченный сверхъестественными явлениями комплекс Оберн.
Дополнение вышло в 2009 году и имеет в Steam 74% положительных отзывов («в основном положительные»).
Warner Bros. Interactive Entertainment пока никак не прокомментировала перевод DLC на бесплатную модель распространения.
Прикольно.
В Казахстане не забрать😂 // Василий Колтун
Хуясь у 2го фира были DLC)
Очень жаль что они до сих пор не, выпускали. F.E.A.R ,4 🥺
Актуалочка! ✌️😅