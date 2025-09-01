Культовый сюжетный экшен Fear Effect стал доступен на ПК и консолях

Культовый сюжетный экшен Fear Effect, впервые появившийся в 2000 году на PlayStation 1, получил вторую жизнь. Благодаря студии Implicit Conversions и издателю Limited Run Games игра теперь доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Оригинал считался скрытым шедевром, известным лишь узкому кругу игроков. В центре истории — три наёмника: Хана, Глас и Деке. Их миссия по спасению дочери влиятельного лидера гонконгской триады быстро перерастает в смертельно опасное противостояние с пугающими врагами.

Fear Effect выделялся среди игр своего времени уникальной cel-shaded графикой, стилизованной под анимацию. Этот художественный приём в 2000 году выглядел настоящим прорывом и сделал игру культовой. Теперь новое поколение игроков сможет открыть для себя атмосферный экшен, а ветераны — вспомнить классику.