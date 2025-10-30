Культовый хоррор-экшн Fear Effect 2: Retro Helix возвращается - релиз на современных платформах в 2026 году

Компания Limited Run Games совместно с Square Enix объявила о возвращении культового экшн-приключения Fear Effect 2: Retro Helix, которое выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК (Steam) в 2026 году. Для PS5 и Switch будут доступны физические издания, что особенно порадует коллекционеров.

Изначально созданная Kronos Digital Entertainment, игра впервые вышла 21 февраля 2001 года на оригинальной PlayStation и быстро получила культовый статус благодаря своей необычной визуальной подаче и смелым темам. Теперь проект впервые появится на современных платформах, сохранив дух оригинала.

Сюжет Fear Effect 2: Retro Helix разворачивается за полгода до событий первой части. Игра раскрывает прошлое наёмников Ханы Цу-Вашель, Ройса Гласа и Джека Декура, а также знакомит с новой героиней — загадочной Рейн Цинь, чья красота скрывает мрачную тайну.

Проект выделялся аниме-стилистикой, технологией Motion FX 3D, которая обеспечивала плавное сочетание катсцен и геймплея без загрузок, а также продвинутым ИИ врагов и насыщенными экшен-сценами.

Возвращение Fear Effect 2: Retro Helix — не просто переиздание, а шанс для нового поколения познакомиться с одной из самых атмосферных игр эпохи PS1, сочетающей нуар, киберпанк и психологический триллер в одной мрачной истории.