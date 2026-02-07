Релиз ремастера Fear Effect 2: Retro Helix состоится 27 февраля

Сообщается, что релиз ремастера экшен-адвенчуры Fear Effect 2: Retro Helix на PC (Steam), PS4, PS5 и Nintendo Switch состоится 27 февраля. В 2025 году вышел ремастер оригинальной Fear Effect.

В 2017 году был анонсирован ремейк второй части, который позже был отменён. Ремастер сиквела получит поддержку широкоэкранного режима, функцию перемотки, систему достижений, графические фильтры, а также возможность сохраняться в любом месте.

Действие игры разворачивается в футуристическом Гонконге 2048 года, где судьбы наёмников Ханы Цу-Вашель, Ройса Гласа, Джека Декура и загадочной Рейн Цинь переплетаются в череде сверхъестественных событий.