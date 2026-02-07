Релиз ремастера Fear Effect 2: Retro Helix состоится 27 февраля

Сообщается, что релиз ремастера экшен-адвенчуры Fear Effect 2: Retro Helix на PC (Steam), PS4, PS5 и Nintendo Switch состоится 27 февраля. В 2025 году вышел ремастер оригинальной Fear Effect.
В 2017 году был анонсирован ремейк второй части, который позже был отменён. Ремастер сиквела получит поддержку широкоэкранного режима, функцию перемотки, систему достижений, графические фильтры, а также возможность сохраняться в любом месте.
Действие игры разворачивается в футуристическом Гонконге 2048 года, где судьбы наёмников Ханы Цу-Вашель, Ройса Гласа, Джека Декура и загадочной Рейн Цинь переплетаются в череде сверхъестественных событий.
Это не ремастер, а платный эмулятор, который не может достигнуть до 4к, не может улучшать изображение. Duckstation можёт улучшить всё и бесплатно.
Duckstation тут тоже не сможет.
ну 1 часть это эмулястер с ps1 ,образы лежат в корне ... 2 вероятно что то похожее на pcsx с хаками будет ...
Да... Там такой "ремастер", что не описать. Игру с задниками и видеовставками разрешением 320x240 засунули в эмулятор PS1.
Это порт, а не ремастер