В EGS началась бесплатная раздача хоррора от третьего лица в стиле 90-х

В цифровом магазине EGS началась новая бесплатная раздача. В свою библиотеку можно добавить Fear the Spotlight. Акция продлится до 30 октября 18:00 МСК.

Fear the Spotlight — хоррор с видом от третьего лица от игрового подразделения студии Blumhouse, выпускающей множество фильмов ужасов. По сюжету девушки Вивиан и Эми проникают в школу Саннисайд после уроков, чтобы поучаствовать в спиритическом сеансе. Забава выходит из-под контроля: одна из учениц исчезает, а вторая отправляется на поиски, пока по коридорам бродит монстр. Fear the Spotlight вдохновлена хоррорами 90-х годов, а в самой игре доступны русские субтитры.

В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить еще два хоррора — Bendy and the Ink Machine и Five Nights at Freddy's: Into the Pit. Акция продлится до 6 ноября 18:00 МСК.