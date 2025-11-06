В Epic Games Store началась раздача романтической головоломки Felix The Reaper

Первый ноябрьский четверг принес новую порцию бесплатных игр в Epic Games Store. На этой неделе пользователи могут добавить в свою коллекцию нестандартный головоломный приключенческий платформер Felix The Reaper и набор контента для free-to-play игры Idle Champions of the Forgotten Realms.

Felix The Reaper - приключенческая головоломка с элементами логики, которую многие игроки находят довольно сложной. Игра представляет собой романтическую комедию с юмористическим и необычным подходом к теме смерти. Главный герой, Феликс, устраивается на работу в Министерство Смерти, чтобы быть ближе к своей возлюбленной Бетти, которая работает в конкурирующем Министерстве Жизни. Задача игрока в роли Феликса: спровоцировать цепочку событий, которая приведет к гибели клиента. У игры 72% положительных отзывов на платформе Steam.



Дополнением к недельной раздаче служит Nixie's Champions of Renown Bundle Pack для игры Idle Champions of the Forgotten Realms. Этот пакет включает в себя:

Пять персонажей: Никси (Слот 1), Мехен (Слот 3), Шэдоухарт (Слот 6), Фрили (Слот 7) и Тесс (Слот 8).

Спутника - Скорпиона Стинга.

160 Платиновых сундуков (по 32 для каждого из указанных выше героев).

2 усиляющих зелья с эффектом на две недели.

Felix The Reaper и Nixie's Champions of Renown Bundle Pack можно добавить к себе на аккаунт в Epic Games Store абсолютно бесплатно до 13 ноября до 19:00 по московскому времени.