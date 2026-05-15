Авторы Fellowship готовят масштабный третий сезон: новый герой Гунде может перевернуть мету

Разработчики Fellowship провели подробный стрим, на котором раскрыли содержание третьего сезона — и, судя по описанию, это одно из самых серьёзных обновлений за всё время существования проекта. Изменения затрагивают почти все ключевые системы, от прогрессии до крафта, что обычно означает одно: игра готовится к заметному перезапуску баланса.

Главной новинкой стал герой по имени Гунде. По словам команды, персонаж уже демонстрирует чрезмерно высокий урон в тестах, особенно при взаимодействии с так называемыми «фаннел»-механиками. Это звучит как классическая ситуация раннего дисбаланса — когда герой либо станет новым фаворитом меты, либо будет срочно ослаблен после релиза. Разработчики, впрочем, подчёркивают, что концептуально Гунде уже соответствует их задумке.

Интересно, что героя не пытаются представить как вариацию уже существующих классов. Хотя игроки проводят параллели с Ардеосом из-за давления в бою, разработчики настаивают: стиль игры принципиально другой. Основная механика строится вокруг накопления и передачи урона через кровотечение, что может сделать Гунде довольно «техническим» персонажем с высоким порогом мастерства.

Помимо героя, сезон принесёт систему Loot 2.0, переработанный крафт, изменения прогрессии и улучшения социальных функций. По сути, это выглядит не как обычный контент-патч, а как попытка переосмыслить фундамент игры — шаг, который обычно делают либо очень уверенные в проекте команды, либо те, кто активно ищет второе дыхание.

Любопытная деталь — имя Гунде отсылает к реальному чемпиону мира по лыжным гонкам, и, как ни странно, это добавляет персонажу неожиданной «земной» идентичности в фэнтезийной системе. В итоге третий сезон Fellowship выглядит как попытка не просто расширить контент, а встряхнуть саму основу игры — и это всегда рискованно, но потенциально очень интересно для меты.