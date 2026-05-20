Авторы Fellowship решили "испортить" лут - и это может сделать RPG только лучше

Разработчики кооперативной RPG Fellowship столкнулись с неожиданной проблемой: игрокам слишком легко собирать идеальное снаряжение. Казалось бы, звучит как мечта любого фаната RPG, но студия Chief Rebel считает иначе. По словам геймдиректора Акселя Линдберга, нынешняя система добычи делает экипировку слишком скучной и предсказуемой, из-за чего игроки быстро перестают обращать внимание на выпадающий лут.

Именно поэтому авторы готовят масштабное обновление «Loot 2.0», которое заметно изменит подход к предметам. Теперь оружие и броня будут получать случайные вторичные характеристики и дополнительные бонусы. Более того, некоторые вещи смогут усиливать отдельные черты персонажа, что откроет простор для необычных билдов и экспериментов.

Судя по описанию, разработчики хотят уйти от простой схемы «нашёл предмет с большим числом — надел его». Вместо этого экипировка должна стать частью стратегии. Например, для сложных подземелий с агрессивными врагами придётся собирать защитный билд, а для скоростных забегов — делать ставку на урон и мобильность.

Конечно, часть игроков уже опасается, что такие изменения просто растянут гринд и заставят дольше выбивать нужные вещи. И эти опасения вполне понятны — многие современные RPG перегружают лут случайными статами ради искусственного увеличения времени в игре. Однако в случае Fellowship идея выглядит чуть интереснее. Авторы пытаются сделать предметы не просто цифрами, а полноценным инструментом для создания уникального стиля игры.

Проверить новую систему можно будет уже 20 мая во время специального плейтеста. Полноценный релиз обновления состоится вместе с третьим сезоном в июне. И, похоже, именно тогда станет ясно, смогут ли разработчики превратить “ухудшение” лута в главное улучшение всей игры.