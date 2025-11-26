Embracer Group продает Cryptic Studios и Arc Games, но сохраняет права на Remnant и Fellowship

Embracer Group объявила о крупной реорганизации и продаже двух своих компаний — Cryptic Studios и Arc Games. Покупателем выступает новая структура Project Golden Arc, Inc., созданная руководством самой Arc Games при финансовой поддержке XD Inc. Сделка должна принести Embracer около 30 млн долларов чистой выручки, однако издатель сохраняет за собой важные права на ряд ключевых франшиз.

Cryptic Studios — студия из Калифорнии, известная разработкой популярных MMORPG: City of Heroes, Champions Online, Star Trek Online, закрытой Magic: Legends, а также Neverwinter, которая буквально на днях получила обновление Red Harvest Part II — The Soul Collector. Arc Games, выступавшая издателем этих проектов, переходит новым владельцам вместе со студией.

Несмотря на продажу, Embracer Group не расстаётся с одними из своих самых успешных серий. Права на издание франшизы Remnant переходят внутреннему лейблу THQ Nordic, который уже владеет IP и студией Gunfire Games, работающей над Darksiders 4. Это гарантирует, что дальнейшая судьба Remnant останется внутри экосистемы Embracer.

Ещё одно важное изменение касается игры Fellowship (MODA – Multiplayer Online Dungeon Adventure), созданной стокгольмской студией Chief Rebel. Права на её издание переходят от Arc Games к подразделению Coffee Stain, которое вскоре будет выделено в отдельную публичную компанию и выйдет на биржу Nasdaq First North Premier Growth Market 11 декабря 2025 года. При этом Arc Games сохранит статус соиздателя.

Fellowship вышла в раннем доступе 16 октября 2025 года, и команда из 35 разработчиков продолжит работу над полноценным релизом, ожидаемым в первой половине 2026 года. В Steam сейчас действует скидка 20% на игру, что может привлечь новую аудиторию на фоне новостного инфоповода.

Распродажа активов свидетельствует о масштабной реструктуризации Embracer, однако ключевые игровые бренды компания намерена удерживать, планируя развивать их внутри более компактной, но сфокусированной структуры.