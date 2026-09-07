Fellowship переработает систему наград и усилит связь с игроками перед выходом версии 1.0

Разработчики Fellowship из Chief Rebel продолжают подготовку игры к релизу версии 1.0 и рассказали о планах по улучшению взаимодействия с сообществом. Команда намерена чаще напрямую спрашивать игроков о конкретных проблемах и возможных изменениях, чтобы использовать полученные ответы при дальнейшем развитии проекта.

Для этого разработчики смогут самостоятельно создавать на Discord отдельные обсуждения, посвящённые определённым вопросам и предлагаемым решениям. Такой формат позволит получать более точную обратную связь, не дожидаясь, пока нужная тема появится в общем чате. В Chief Rebel также признают, что некоторые давно известные игрокам проблемы пока остаются нерешёнными, поэтому команда хочет сделать процесс общения более открытым.

Одновременно разработчики занимаются переработкой системы Rewards. Дерево наград уже представлено в игре, однако его текущая реализация негативно сказывается на производительности. Новую версию создаёт разработчик Calle — она должна быть удобнее для игроков и одновременно снизить нагрузку на игру.

Ещё одной ожидаемой функцией станет возможность сбрасывать прогресс через голосование. Внутренняя реализация механики уже работает, однако перед добавлением в игру разработчики хотят проверить её поведение на реальных игроках.

Пока неизвестно, когда именно обновлённая система наград и функция сброса появятся в Fellowship. В случае последней команда также намерена изучить влияние механики на поведение сообщества и выяснить, поможет ли она игрокам реже покидать группы, чтобы вернуться в Stronghold.

Таким образом, перед выходом версии 1.0 Chief Rebel одновременно работает над технической стороной Fellowship и пытается выстроить более прямой диалог с сообществом. Для игры, находящейся на пути к полноценному релизу, такой подход может оказаться не менее важным, чем сами новые функции.