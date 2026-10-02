Fellowship получит сброс прогресса 22 октября - с новой системой сложности, переработкой предметов и новым подземельем

Разработчики Fellowship, что 22 октября состоится сброс прогресса. Это также ознаменует конец третьего сезона раннего доступа, но вместо перехода к традиционному четвёртому сезону команда вступает в новую фазу подготовки игры к релизу 1.0. Многие крупные структурные изменения невозможно добавить в текущую версию без серьёзных проблем, поэтому разработчики намерены протестировать их на реальных игроках.

План выглядит так: 22 октября — сброс и первый крупный этап тестирования, конец ноября или начало декабря — ещё один сброс с учётом полученных данных, затем полноценный релиз 1.0. Авторы сравнивают это с театральной постановкой: техническая репетиция, генеральная репетиция и премьера.

Вместе со сбросом вернётся хеллоуинское оформление крепости и косметика прошлого года, а также новые награды. На этот раз их будут выдавать через систему сезонных испытаний, а не за определённое число игр. Разработчики не хотят превращать короткое тестовое окно в очередной долгий гринд.

Самое крупное изменение касается пути к Вечности. Сейчас игроку нужно пройти через лиги, что создаёт до 16 разных пулов для подбора игроков и затрудняет очереди, если кто-то начинает позже или идёт в другом темпе. Вместо этого тестируют три уровня сложности: лёгкий — для новичков с упрощёнными механиками, средний — с полным набором механик подземелий, и сложный — для опытных игроков, где ошибки имеют значение и быстрее всего добывается снаряжение. После разблокировки сложности будут общими для аккаунта.

Добыча тоже изменится: награды станут масштабироваться от текущего уровня предметов игрока, вырастет защита от неудачи, а гарантированные улучшения будут нацелены на самые слабые слоты. Враги до Вечности станут масштабироваться индивидуально под каждого игрока. На саму Вечность это не распространяется.

Чтобы открыть Вечность, недостаточно просто достичь нужного уровня предметов. Игрокам предстоит пройти первые уровни сложности и выполнить комбинацию требований по снаряжению и завершению подземелий. Обязательных капстоунов до Вечности не будет. Сама Вечность останется прежней, но разработчики сожмут кривую сложности примерно до 32 уровней и сократят активный пул подземелий до восьми приключенческих и двух капстоунов.

Переработка предметов продолжится: сейчас игра выбрасывает на новичков слишком много систем сразу, и команда хочет вводить их постепенно. Также разработчики стремятся избавиться от «судоку со снаряжением», когда смена одной вещи ломает весь билд: у слотов появится более чёткая роль, часть случайности уберут, а защитные черты переработают.

Кроме того, в ротацию 22 октября добавят новое подземелье, которое готовят к 1.0. Внутри его называют Treetop Village, а рабочее название — Crown of the Wild. Оно посвящено новой друидской фракции с упором на дикую магию, природу и зверей.