Fellowship расширяет ростер: два новых героя в духе World of Warcraft появятся 19 февраля

Кооперативная RPG Fellowship, вдохновлённая World of Warcraft, готовится к старту второго сезона. Уже 19 февраля выйдет предсезонное обновление, которое добавит в игру двух новых персонажей — Ксавиана и Аеону.

Ксавиан унаследовал ключевые черты паладина: он наносит урон противникам, накапливает ресурс и использует его для мгновенных исцеляющих заклинаний. Такой гибридный стиль позволяет одновременно поддерживать давление на врагов и помогать союзникам, снижая нагрузку на основного лекаря.

Аеона, напротив, представляет необычный взгляд на роль хилера. Её механика напоминает дисциплинарного жреца: весь прямой урон, получаемый группой, превращается в постепенный DoT-эффект. Способности героини одновременно наносят урон врагам и лечат союзников. Уникальный навык временно «замораживает» полоски здоровья команды, позволяя накопить мощный взрывной эффект исцеления, который срабатывает после окончания действия способности.

Оба героя заметно меняют динамику боёв, заставляя игроков балансировать между атакой и поддержкой. Полноценный запуск второго сезона с масштабными правками и балансировкой ожидается позже.