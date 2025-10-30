Игроки Fellowship смогут получить по одному праздничному облику на персонажа, а также 2 разных средства передвижения

Fellowship — это кооперативная онлайн-игра с бесконечными исследовательскими подземельями, выполненная в стиле MMO. Несколько недель назад её запуск прошёл не без проблем: серверы не справились с наплывом игроков, и многие сталкивались с длительными очередями на вход.

Сейчас ситуация стабилизировалась, и в игре стабильно держится около 25 000 одновременных игроков в Steam — это достойный показатель для раннего доступа, который только набирает обороты. Чтобы компенсировать тяжёлый старт и поддержать интерес сообщества, разработчик Chief Rebel решил бесплатно раздать девять хэллоуинских обликов, отказавшись от продажи этих косметических предметов.

Директор сообщества, Хэмиш Боде, отметил:

«Мы понимаем, что первые дни были сложными»,и всё делается ради хорошего настроения. В период акции, которая продлится до 13 ноября, игрокам достаточно пройти 10 подземелий каждым героем, чтобы получить хэллоуинский скин.

Варианты костюмов включают:

Мастера боевых искусств Мейко в образе цзянси (иностранный[jiangshi] — китайский вампир-нежить).

Маре в костюме ведьмы.

Гнома Вигора, которого можно одеть в простыню и превратить в привидение.

Также доступны две метлы за небольшое количество золота — заработать его можно, проходя подземелья.

Обстановка в центральной зоне Fellowship в честь Хэллоуина напоминала Halloween-ивент в World of Warcraft: там разместили тыквы, котлы и призраков, создавая мрачную и праздничную атмосферу, что очень нравится игрокам, особенно в сезон праздников. Боде отметил, что подготовка столь масштабного события заняла всего несколько недель — это радует всех поклонников быстрого реагирования и инноваций.

Помимо тематического события, разработчики анонсировали крупное обновление баланса, которое направлено на усиление слабых персонажей. В частности, элитарный стрелок Эларион получит значительные апгрейды урона, поскольку он как один из самых популярных персонажей заслуживает дополнительных возможностей. Иронично, что бойцы ближнего боя, такие как Тарик, — самые сильные, но при этом наименее популярные.

Обновление также включит новые функции: возможность отслеживать положительные эффекты и таймеры окончания перезарядки способностей. Эти улучшения все еще находятся в разработке, и в будущем планируется их дальнейшая настройка под индивидуальные предпочтения игроков.

В целом, командой делается всё возможное, чтобы удержать интерес игроков и создать живую, праздничную атмосферу, а также обеспечить баланс и функциональность для более качественного игрового опыта.