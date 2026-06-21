Новая угроза уже завтра: у кооперативного экшена FELLOWSHIP скоро начнётся новый сезон - Rise of the Heskyr

По официальному сообщению студии Chief Rebel в сообществе Steam, для командного ролевого экшена FELLOWSHIP выходит масштабное обновление. Разработчики опубликовали финальный трейлер к выходу третьего сезона под названием Rise of the Heskyr, запуск которого запланирован на двадцать второе июня. Свежий видеоролик подводит черту под серией весенних анонсов и закрытых тестирований, готовивших игроков к новой главе.

Главным событием сезона станет появление новой фракции Хескир, основанной на кровавых ритуалах. Игрокам откроются три тематических подземелья, включая первое в игре усложнённое испытание с несколькими боссами сразу. За победу над новыми противниками разработчики предложат полностью переработанную систему экипировки, новые комплекты брони и ездовых животных.

Вторым важным нововведением станет появление нового героя по имени Гунде. Этот боец ближнего боя, вдохновлённый скандинавским фольклором, орудует двумя топорами и специализируется на нанесении противникам периодического урона от кровотечений. Также разработчики полностью пересмотрели систему развития персонажей, чтобы дать игрокам больше свободы при составлении боевых сборок.

Для подробной информации об изменениях разработчики уже опубликовали полноценное текстовое описание всех крупных и мелких нововведений.