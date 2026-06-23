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Fellowship 16.10.2025
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Фэнтези
5.3 23 оценки

Состоялся официальный релиз третьего сезона Fellowship под названием "Возвышение хескиров"

Апчхий Апчхий

Студия Chief Rebel официально объявила о запуске масштабного третьего сезона кооперативного экшена Fellowship. Центральным событием обновления стало появление нового героя по имени Гунде, боевой стиль которого построен на эффективном накоплении мощных эффектов кровотечения. Кроме того, в игру добавили новую опасную фракцию фанатичных хескиров и полностью переработали систему предметов в рамках глобальной концепции «Добыча 2.0».

Как написали сами авторы:

Наша цель проста: получать новое снаряжение должно быть по-настоящему интересно.

Теперь найденное снаряжение сможет развиваться вместе с персонажем.

Помимо появления фракции хескиров и переработки снаряжения, разработчики значительно обновили структуру подземелий, сделав каждый поход более динамичным. В третьем сезоне в игру добавили сезонные испытания — долгосрочные уникальные цели, которые будут сопровождать участников Братства на протяжении всего сезона. Для повышения реиграбельности авторы внедрили новые награды и расширили механики персонализации, позволяющие наглядно демонстрировать свои достижения.

Большое внимание команда уделила командному взаимодействию, упростив процесс сбора групп для совместной игры в обновлённых подземельях. В клиент внедрили новые социальные функции, включая полноценную систему сообществ, прямую интеграцию с Discord и улучшенные алгоритмы подбора игроков. Эти нововведения призваны объединить фанатов и облегчить взаимодействие между пользователями при зачистке самых опасных арен.

В завершение обращения разработчики из Chief Rebel тепло поблагодарили игровое сообщество за поддержку и пригласили всех оценить свежий контент. Автоматическая загрузка патча уже доступна для владельцев игры на персональных компьютерах в цифровых магазинах. Однако разработчики столкнулись с большим наплывом игроков из-за чего серверы не выдержали и начались стандартные проблемы с очередями и ошибками подключения.

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