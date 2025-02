Свежий трейлер и старт публичного тестирования амбициозной игры Fellowship от создателей World of Warcraft

Шведская студия Chief Rebel, основанная бывшими разработчиками World of Warcraft, представила новый трейлер Fellowship — кооперативной экшен-RPG с системой подземелий в духе Mythic Plus. Проект создается при участии ветеранов индустрии, работавших также над Diablo, Helldivers, Battlefield, Tom Clancy's The Division и Just Cause. Разработчики называют игру первым представителем нового жанра MODA (Multiplayer Online Dungeon Adventure), предлагая динамичный формат кооперативных приключений.

Fellowship рассчитана на команду из четырех игроков, которым предстоит сражаться с врагами, преодолевать испытания и добывать редкую экипировку. Каждое подземелье занимает от 10 до 15 минут, делая игровой процесс насыщенным и вариативным.

Разработчики объявили о публичном тестировании, которое пройдет в рамках Steam Next Fest с 24 февраля по 3 марта. Игрокам будут доступны шесть героев (два Танка, два ДПС, включая нового персонажа Тарика, и два Целителя), а также улучшенные механики: система трансмутации предметов, мировая и групповая чат-система, новые проклятья, обновленная экипировка и маунты.

Релиз Fellowship запланирован на 2025 год и пока подтвержден только для ПК.