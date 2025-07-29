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FEMBOY FUTA HOUSE 22.08.2025
Адвенчура, Для взрослых 18+
9.2 11 оценок

Разработчики FEMBOY FUTA HOUSE поделились планами на 2025

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

В своих официальных социальных сетях разработчики FEMBOY FUTA HOUSE поделились RoadMap на весь 2025 год.

1 Часть (Апрель - Май)

  • Концепт Игры
  • Основной Стиль
  • Основной Сюжет
  • Демо версия игры
  • Первые секс сцены

2 Часть (Июнь - Июль)

  • Секс сцены
  • Основной геймплей
  • Дополнительный Контент №1 (DLC №1)
  • Cинопсис Дополнительного Контента №1
  • Дополнительный геймплей (Мини игры и т.д)
  • Саунд дизайн

3 Часть (Август - Сентябрь)

  • Секс сцены Дополнительного Контента №1
  • Основной геймплей Дополнительного Контента №1
  • Дополнительный геймплей Дополнительного Контента №1
  • Основной Сюжет Дополнительного Контента №1

4 Часть (Октябрь- Декабрь)

  • Саунд дизайн Дополнительного Контента №1
  • Секс сцены Дополнительного Контента №2
  • Основной геймплей Дополнительного Контента №2
  • Дополнительный геймплей Дополнительного Контента №2
  • Основной Сюжет Дополнительного Контента №2
  • Саунд дизайн Дополнительного Контента №2
61
83
Комментарии: 83
Ваш комментарий
kotasha

Очередная помойка которая не представляет ценности, хотя сейчас габена прижали заставят чистить от треша.

11
TopHouse

Пон

2
Neko-Aheron

Надеюсь игра финансируется гос. думой и мин. культом :D

9
TopHouse

Мы похожи на создателей фильма "ЗОЯ" ?

5
Рогатый Лорд TopHouse

А что не так с фильмом Зоя?

3
TopHouse Рогатый Лорд

Классный фильм, всем советую его посмотреть, но только на канале BadComedian

9
rustyfeeder

Пропаганда нетрадиционных ценностей.

9
CAN I HABE PIZZA PLS

Это по первому каналу любая политическая передача

10
TopHouse CAN I HABE PIZZA PLS

факт

3
ThinFalco TopHouse

Привет,а сколько занимает времени разработка такой игры?

CaMahoney

Игра как раз для YummyBayard, сегодня и на твоей улице праздник)

8
TopHouse

Будем рады ему

6
CaMahoney TopHouse

А он как будет рад вы даже не представляете)

2
TopHouse CaMahoney

Окак, будем ждать 👉👈

6
Multiplatformer

Вот почему такие игры никому из платёжных систем не мешают?

8
TopHouse

А должны?)

11
Multiplatformer TopHouse

Судя по тому, что творится со стимом и прочими площадками, подобный ужас для них приоритетней традиционного. Но в отличие от Steam, тут ваше творение скрыть нельзя.

8
TopHouse Multiplatformer

Это же хорошо)

5
Gelyr

Ого, вот это контент))

6
TopHouse

Yes Yes

3
Madiark

Фем бой конечно тот еще треш я признаю только футанари с женщиной

5
TopHouse

Вкусовщина)

3
TX ZX

этот сайт теперь во второй dtf превращается? )

3
TopHouse

Что не так?)

1
TX ZX TopHouse

Я убежал оттуда от голубых тем, а теперь снова они тут

4
TopHouse TX ZX

У нас много игр где только традиционные ценности.

6
Спектр Зис

Пожелаю разработчикам успехов.

3
TopHouse

Спасибо!

1
6363

Прочитал заголовок, думал, что ошибся, перечитал еще раз...

1
TopHouse

И что там?

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