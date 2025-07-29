Разработчики FEMBOY FUTA HOUSE поделились планами на 2025

В своих официальных социальных сетях разработчики FEMBOY FUTA HOUSE поделились RoadMap на весь 2025 год.
1 Часть (Апрель - Май)
- Концепт Игры
- Основной Стиль
- Основной Сюжет
- Демо версия игры
- Первые секс сцены
2 Часть (Июнь - Июль)
- Секс сцены
- Основной геймплей
- Дополнительный Контент №1 (DLC №1)
- Cинопсис Дополнительного Контента №1
- Дополнительный геймплей (Мини игры и т.д)
- Саунд дизайн
3 Часть (Август - Сентябрь)
- Секс сцены Дополнительного Контента №1
- Основной геймплей Дополнительного Контента №1
- Дополнительный геймплей Дополнительного Контента №1
- Основной Сюжет Дополнительного Контента №1
4 Часть (Октябрь- Декабрь)
- Саунд дизайн Дополнительного Контента №1
- Секс сцены Дополнительного Контента №2
- Основной геймплей Дополнительного Контента №2
- Дополнительный геймплей Дополнительного Контента №2
- Основной Сюжет Дополнительного Контента №2
- Саунд дизайн Дополнительного Контента №2
Очередная помойка которая не представляет ценности, хотя сейчас габена прижали заставят чистить от треша.
Пон
Надеюсь игра финансируется гос. думой и мин. культом :D
Мы похожи на создателей фильма "ЗОЯ" ?
А что не так с фильмом Зоя?
Классный фильм, всем советую его посмотреть, но только на канале BadComedian
Пропаганда нетрадиционных ценностей.
Это по первому каналу любая политическая передача
факт
Привет,а сколько занимает времени разработка такой игры?
Игра как раз для YummyBayard, сегодня и на твоей улице праздник)
Будем рады ему
А он как будет рад вы даже не представляете)
Окак, будем ждать 👉👈
Вот почему такие игры никому из платёжных систем не мешают?
А должны?)
Судя по тому, что творится со стимом и прочими площадками, подобный ужас для них приоритетней традиционного. Но в отличие от Steam, тут ваше творение скрыть нельзя.
Это же хорошо)
Ого, вот это контент))
Yes Yes
Фем бой конечно тот еще треш я признаю только футанари с женщиной
Вкусовщина)
этот сайт теперь во второй dtf превращается? )
Что не так?)
Я убежал оттуда от голубых тем, а теперь снова они тут
У нас много игр где только традиционные ценности.
Пожелаю разработчикам успехов.
Спасибо!
Прочитал заголовок, думал, что ошибся, перечитал еще раз...
И что там?