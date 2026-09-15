FEROCIOUS добралась до PS5 и Xbox Series - динозавры и наёмники теперь охотятся на консольных игроков

Издатель tinyBuild и разработчик OMYOG выпустили FEROCIOUS на PlayStation 5 и Xbox Series. Шутер от первого лица с элементами выживания и открытой природой теперь доступен на консолях спустя несколько месяцев после премьеры на ПК.

На Steam игра вышла 4 декабря 2025 года. В центре сюжета — опасный неизведанный остров, где игроку приходится одновременно противостоять вооружённым наёмникам, динозаврам и самой агрессивной экосистеме. Окружение здесь должно быть не просто декорацией: древние руины, сложный рельеф и обитающие на острове существа можно использовать для выживания и продвижения.

Боевая система FEROCIOUS строится вокруг динамичных перестрелок, в которых противниками становятся не только люди и доисторические хищники, но и мехи. Игрок может собирать ресурсы и создавать из них оружие и снаряжение, подбирая арсенал под конкретную ситуацию и собственный стиль прохождения.

Отдельное место занимает взаимодействие с динозаврами. Их можно использовать против вооружённых противников, чтобы прокладывать путь через опасные участки или проникать на охраняемые территории. Поэтому встреча с хищником не всегда означает необходимость вступать с ним в бой — иногда гораздо выгоднее обратить его агрессию против врага.

Исследование острова также играет важную роль. Ограниченные ресурсы заставляют внимательнее изучать окружение, искать скрытые маршруты, секреты и полезное снаряжение. При этом опасность может появиться практически в любой момент, будь то внезапная атака хищника, вражеский патруль или сложный участок местности.

Теперь все эти особенности доступны владельцам PS5 и Xbox Series, которым предстоит проверить, удастся ли им выжить там, где динозавры находятся на вершине пищевой цепи.