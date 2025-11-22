Вышел новый трейлер шутера про динозавров Ferocious - игра выйдет 4 декабря

На сегодняшней игровой выставке The OTK Games Expo 2025, посвященной инди-играм, разработчики из студии OMYOG продемонстрировали новый трейлер своего хардкорного шутера на выживание Ferocious и сообщили точную дату выхода игры. Релиз состоится менее чем через 2 недели - 4 декабря 2025 года. В игре заявлены русские субтитры.
Ваше приключение начинается на неисследованном острове, где правят доисторические чудовища. Зловещая корпорация замышляет переустройство мира, используя этих существ в своих целях. К счастью, у вас есть уникальный гаджет под названием "Устройство Контроля над Динозаврами", который позволяет вам подчинять себе животных.
Устройство Контроля над Динозаврами позволяет сканировать определенных динозавров и отдавать им команды. Когда одного только оружия недостаточно, чтобы справиться с задачей, это устройство добавляет стратегической глубины: будь то топтание врагов, рассекая на спине ящера, или отправка его в качестве "команды разрушения" на таинственных захватчиков острова.
Системные требования:
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10/11 64-bit
- Процессор: Intel Core i5 4th Gen or AMD equivalent
- Оперативная память: 12 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580
- DirectX: версии 11
- Место на диске: 25 GB
Рекомендованные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10/11 64-bit
- Процессор: Intel Core i7 or Ryzen 5 3600 and up
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 5600
- DirectX: версии 11
- Место на диске: 25 GB
Что-то типо Dino Crisis
Нет, дино кризис - это на 50% пазл и на 50% сурвайвл хоррор. А на видео экшончик.
вообще другое
Выглядит плохо и не атмосферно, нужен хоррор с динозаврами, желательно от третьего лица и освещение из второго римейка резика.
Ещё жалко что вот на это забили:
ну вот что то новенькое а то все убивать бедных динозавров