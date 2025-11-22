Вышел новый трейлер шутера про динозавров Ferocious - игра выйдет 4 декабря

На сегодняшней игровой выставке The OTK Games Expo 2025, посвященной инди-играм, разработчики из студии OMYOG продемонстрировали новый трейлер своего хардкорного шутера на выживание Ferocious и сообщили точную дату выхода игры. Релиз состоится менее чем через 2 недели - 4 декабря 2025 года. В игре заявлены русские субтитры.



Ваше приключение начинается на неисследованном острове, где правят доисторические чудовища. Зловещая корпорация замышляет переустройство мира, используя этих существ в своих целях. К счастью, у вас есть уникальный гаджет под названием "Устройство Контроля над Динозаврами", который позволяет вам подчинять себе животных.

Устройство Контроля над Динозаврами позволяет сканировать определенных динозавров и отдавать им команды. Когда одного только оружия недостаточно, чтобы справиться с задачей, это устройство добавляет стратегической глубины: будь то топтание врагов, рассекая на спине ящера, или отправка его в качестве "команды разрушения" на таинственных захватчиков острова.

Системные требования:

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система



ОС: Windows 10/11 64-bit



Процессор: Intel Core i5 4th Gen or AMD equivalent



Оперативная память: 12 GB ОЗУ



Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580



DirectX: версии 11



Место на диске: 25 GB

Рекомендованные: