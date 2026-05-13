Геймеры разгромили новый шутер FERRA и обвинили независимых разработчиков в смерти оригинальных идей

В игровом сообществе разгорелся крупный скандал вокруг современного рынка независимых проектов. Поводом для массового недовольства послужил анонс свежего экшена под названием FERRA. Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали проект от студии EllipsisWorks, назвав его дешевой копией старых хитов. Геймеры открыто заявляют, что сфера независимых игр зашла в тупик и сейчас крупные разработчики выпускают куда более уникальные проекты.

Игроки отмечают, что создатели независимых проектов постоянно используют 5 заезженных жанров. В сети пишут, что аудитория устала видеть шутер под номером 50 с типичной аниме стилистикой. Страница игры FERRA в магазине Steam обещает историю в Японии 2055 года с превращениями в лису и паркуром. Однако пользователи увидели в 2 геймплейных формах главного героя лишь жалкую попытку повторить успех проекта Ultrakill. Комментаторы жалуются, что около 99 процентов свежих релизов от небольших студий выглядят как абсолютно одинаковые подделки. По мнению критиков, разработчики просто накладывают новые текстуры на чужие механики ради быстрых заработков.

Некоторые геймеры считают, что на разработку действительно уникальной игры у авторов просто не хватает смелости по причине возможных низких продаж на торговых площадках. Вместо этого они предпочитают выпустить копию под номером 500 и надеяться на окупаемость. Пользователи подчеркивают, что сейчас в сети можно найти более 2 млн похожих друг на друга независимых игр, поэтому отыскать хороший продукт становится невероятно сложно. Ситуация усугубляется тем, что многие создатели напрямую берут анимации из проектов, выпущенных 10 лет назад. Игроки пришли к неутешительному выводу об окончании золотой эпохи инди, которая теперь наполнена конвейерным производством и полным отсутствием фантазии.