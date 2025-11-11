MicroProse анонсировала глобальную стратегию о Первой мировой войне Fields of History: The Great War

Издательство MicroProse и студия Wolferos Production представили Fields of History: The Great War, новую глобальную стратегию в реальном времени, посвященную событиям Первой мировой войны. Примечательно, что за разработку отвечает команда, известная по созданию популярной модификации The Great War для Hearts of Iron IV.

Игрокам предстоит взять под управление одну из стран-участниц конфликта и провести ее через все тяготы войны, управляя политикой, экономикой, технологическим развитием и, конечно же, армией. Разработчики обещают масштабную трехмерную карту мира, которая будет включать более десяти тысяч провинций с учетом географических и погодных условий начала двадцатого века.

В стратегии будет реализована глубокая политическая система с историческими лидерами, более 250 технологий для исследования и свыше 300 типов военных юнитов и снаряжения. Помимо сухопутных, морских и воздушных сражений, игрокам предстоит заниматься шпионажем, организовывать диверсии, а также выстраивать и поддерживать линии снабжения для своих войск. Важной частью игрового процесса станет управление промышленностью, экономикой и даже настроениями гражданского населения, чтобы избежать внутреннего недовольства.