Состоялся релиз нативного ПК-порта консольной версии FIFA 09 с рабочим мультиплеером

Энтузиасты представили нативный порт футбольного симулятора FIFA 09 для персональных компьютеров, основанный на версии для консоли Xbox 360. В 2008 году официальный релиз игры на PC вызвал резкую критику сообщества из-за использования устаревшего графического движка эпохи PlayStation 2, в то время как владельцы консолей 7 поколения наслаждались передовой физикой и улучшенной графикой. Теперь полноценная консольная версия доступна на современных компьютерах напрямую без использования сторонних эмуляторов.

Проект под названием fifa09-recomp реализован с помощью технологии статической рекомпиляции на базе набора инструментов ReXGlue SDK и наработок эмулятора Xenia. Исходный машинный код консольной сборки был полностью переведен в нативные инструкции для архитектуры x86-64. Подобный подход обеспечивает стабильную производительность на системах под управлением Windows 10 и Windows 11 с графическими ускорителями с поддержкой DirectX 12, исключая типичные для эмуляции проблемы со снижением частоты кадров и задержкой ввода.

Ключевым достижением разработчиков стало полное восстановление сетевых режимов. Официальные серверы Electronic Arts закрыты уже много лет, поэтому авторы проекта развернули собственную бесплатную онлайн-инфраструктуру NOBK.Online. Игрокам доступны ранговые матчи в формате 1 на 1, система расчета рейтинга мастерства, списки лидеров, а также статистика с отображением забитых мячей и полученных карточек в реальном времени.

Порт получил отдельный лаунчер с гибкими графическими опциями. Пользователи могут выбрать нативное разрешение 2K или 4K, либо активировать масштабирование картинки с помощью технологии AMD FSR в режимах 720p и 1080p. В игре снято ограничение кадровой частоты без ускорения таймингов физики, добавлена система достижений со всплывающими уведомлениями в стиле Xbox 360, а также реализована прямая интеграция в Steam с оптимизацией под портативную консоль Steam Deck.

Управление полностью адаптировано как под связку клавиатуры и мыши, так и под контроллеры с возможностью выбора подсказок интерфейса от Xbox или PlayStation. В симулятор встроен специальный оверлей, открывающийся по клавише F1. Внутри меню можно просматривать список друзей в сети, напрямую подключаться к открытым лобби, проверять задержку до серверов и принимать приглашения на матчи без приостановки геймплея.

Для запуска необходимы файлы из личной лицензионной копии игры для Xbox 360, поскольку создатели порта принципиально не распространяют защищенные авторским правом материалы. Исходный код модификаций и инструментов опубликован под открытой лицензией MIT, а разработчики дополнительно выложили техническую документацию по взаимодействию с сетевыми протоколами EA, что призвано помочь авторам других проектов по рекомпиляции игр 7 поколения консолей.