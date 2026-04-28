Для ностальгии: DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для FIFA 18 с Чемпионатом мира по футболу в России

Группа DenuvOwO выпустила гипервизор-взлом защиты Denuvo для футбольного симулятора FIFA 18.

Игра ранее уже была взломана группой STEAMPUNKS, однако крупное обновление, которое добавило в игру Чемпионат мира по футболу 2018, который проходил в России, оставалось невзломанным. Теперь фанаты смогут поностальгировать и насладиться одним из лучших Чемпионатов мира.

Кроме того, взлом важен с точки зрения сохранения игры - она уже давно недоступна для покупки в официальных цифровых магазинах.