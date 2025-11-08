voices38 взломал защиту Denuvo в FIFA 20 - это была последняя невзломанная игра 2019 года

Взломщик voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в футбольном симуляторе FIFA 20 от компании Electronic Arts.

Как и в случае с недавним взломом Pro Evolution Soccer 2020, FIFA 20 уже официально недоступна для покупки в цифровых магазинах, поэтому взлом важен с точки зрения сохранения доступности игры в будущем.

Кроме того, FIFA 20 оставалась последней невзломанной игрой с защитой Denuvo 2019 года. Впереди осталось лишь 4 игры 2020 года, а затем множество игр 2021-2025 годов выпуска.