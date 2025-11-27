voices38 взломал защиту Denuvo в FIFA 21

Сегодня взломщик voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в футбольном симуляторе FIFA 21 от компании Electronic Arts.
FIFA 21 уже официально недоступна для покупки в цифровых магазинах, поэтому взлом важен с точки зрения сохранения доступности игры в будущем. Игра является предпоследней среди невзломанных игр с защитой Denuvo 2020 года выпуска - осталась лишь Madden NFL 21.
Скорее всего, после этого voices38 перейдет на игры 2021 года.
dead space remake бы лучше взломал
Взлом Dead space remake нужен чтобы проаерить насколько он качествено делают взломы.
Ну, по крайне мере voices является перфекционистам, учитывая, что он даже кал взламывает, лишь ради закрытия галочки.
Все равно оправдание слабое
То что он делает, определенно лучше, чем вообще ничего, но у меня все равно создаётся впечатление, как-будто он нас тролит))
Перфекционизм же. Сам страдаю таким. Это как в попенворлде от юбисофта закрывать все вышки и сайд-квесты. Вроде - зачем я занимаюсь этим дерьмом и на что трачу жизнь, с другой стороны - моё Я сойдёт сума, если не закрою все галочки.
Интересно а он взломает ли need for speed unbound или у него кишка тонка взламывать Denuvo 2022года? да да да уже вижу комментарии по типу "купи ключи они продаются за копейки, кто хотел тот уже купил" знаете что я вам отвечу "я пользователь РУ аккаунтов Стима и Ореджена(EA app) и на них вообще нельзя активировать ключи для новых игр, а передавать свои аккаунты не знакомым людям, на которые были слиты 10ки тысяч рублей мне не хочется, это равноправно тому если бы кто то из вас остроумных передал свою жену незнакомому мужику чтобы он её сношал, пока вы работаете на работе, вот так вот" так что остаётся 1 единственный вариант это Пиратить Господа Пиратить, вот так вот.
У тебя проблемы с бабами, да?
Наркомания лечится, друг, обратись к специалистам, они тебе помогут 🤝
Подожди ты, видишь он постепенно по годам идёт!!!!
О, фифа. Наконец-то не поиграю
Ломал, ломал
Выломал, но зачем? Для кого? Учитывая список его взломов, выглядит как будто это стёб над бедными детьми и малоимущими. Впрочем как и денуво.
Всё что имеет денуво, априори должно стоить от 10 до 300 рублей в оффлайн.
Нормальные люди, будучи разработчиками, не ставят себе денуво. Хочешь денег - делай нормальные игры.
Стим давно уже победил пиратство, а эти клоуны всё борются)
Другие клоуны ждут взломов.
Клоуноворот, получается.
Аха победил теперь пираты перешли на офлайн!по факту разрабы нифига и так не получают!на одном аккаунте могут поиграть сотни пиратов в офлайн!чел который купил игру тупо отбил деньги потом заработал вот и все а бабки так и уходят мимо разрабов!
Естественно победил)
Все пираты теперь используют то, что задумали стимовцы)))
Ты серьёзно предполагаешь что там идиоты работают, которые не знают сколько халявы сидит в оффлайне? Стим таким образом победил пиратство. Ни тебе майнеров, ни каких редиректов, ни тебе активаторов на автозапуск, ни прочего дерьма от торрент подарков.
Ну как бы да, я именно это и предполагаю для всех разрабов с денуво.
Зачем им деньги? Они им не нужны. А вот людям у которых тупо нет денег будет во что поиграть.
Напомнить скандальное заявление стима о том, что нельзя игнорировать малоимущих? Причина, по которой доступна игра в оффлайне с одного акка сотнями ыгроков или сколько там лимит...
Разработчикам с денуво надо г*вном своим питаться) Издателям тоже.
Принципиально ни одной игры с защитой дуньки не покупал) Ибо нехрен.
Нормальный человек, заплатит за игру, которая ему понравилась. Если у него есть деньги и чувство благодарности.
Молодец! Хорошо идёт!!! Респект!!!
Фу! Лучше бы он этого не делал.
Неплохо конечно. Но тогда уж можно было и FIFA 23 ломануть. Тем более учитывая что это последняя FIFA с таким названием.
Пошли игры по серьёзнее. Может в следующем году набъёт руку и доберётся до AC Shadows?
В следующем году он взломает фифа 22