voices38 взломал защиту Denuvo в FIFA 21

Сегодня взломщик voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в футбольном симуляторе FIFA 21 от компании Electronic Arts.

FIFA 21 уже официально недоступна для покупки в цифровых магазинах, поэтому взлом важен с точки зрения сохранения доступности игры в будущем. Игра является предпоследней среди невзломанных игр с защитой Denuvo 2020 года выпуска - осталась лишь Madden NFL 21.

Скорее всего, после этого voices38 перейдет на игры 2021 года.