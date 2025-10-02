FIFA Heroes: аркадный футбол 5 на 5 с талисманами и легендами выйдет в 2026 году

FIFA совместно с компанией Solace и студией-разработчиком Enver Studio представила новый футбольный проект под названием FIFA Heroes. Игра выйдет в 2026 году на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Версия для ПК пока остается под вопросом.

Хотя трейлер, сопровождающий анонс, не демонстрирует геймплей, разработчики уже поделились ключевыми деталями. FIFA Heroes станет динамичной аркадной футбольной игрой в формате 5 на 5, где будут сочетаться узнаваемые легенды спорта, вымышленные персонажи и даже официальные талисманы FIFA.

Enver Studio заявила, что особое внимание уделено физике и зрелищным приёмам, которые позволят игрокам выполнять эффектные силовые движения. Помимо привычных многопользовательских режимов, проект получит и PvE-кампанию с карьерой, в рамках которой игроки смогут развивать свой клуб и проходить через серию сложных испытаний.

Главной особенностью станет то, что впервые в истории футбольных игр талисманы FIFA станут полноценными играбельными персонажами. На старте в игре будут представлены Maple из Канады, Zayu из Мексики и Clutch из США — символы грядущего чемпионата мира. У каждого талисмана будут уникальные умения и анимации, а в будущем их список расширится.

«С помощью FIFA Heroes фанаты смогут собрать мультивселенную команду, где легенды футбола соседствуют с нашими культовыми талисманами», — отметил директор по играм и киберспорту FIFA Кристиан Волк. По его словам, проект призван объединить новое поколение игроков с теми, кто вырос на классических играх FIFA.

В свою очередь, директор Solace Кайл Джойс подчеркнул, что цель команды — передать в игре атмосферу футбола: «скорость, драматизм и соперничество». По его словам, FIFA Heroes должна стать доступной и захватывающей аркадой, отражающей дух уличного и любительского футбола.

Несмотря на отсутствие подробностей о составе легендарных игроков, которых можно будет увидеть в FIFA Heroes, сам проект уже выглядит необычным шагом для организации, известной прежде всего традиционными футбольными симуляторами. И, судя по заявленным особенностям, игра может стать ярким и необычным ответвлением цифровой футбольной линейки FIFA.