Бей первым: в Steam вышла демо Fight-Quest про массовые драки с гномами

В Steam стала доступна демо-версия необычной экшен-игры Fight-Quest, где игроку предлагают устроить кулачную разборку с милыми, но крайне назойливыми гномами в фэнтезийном лесу. Завязка максимально простая и ироничная: злой волшебник жалуется на гномов, поселившихся на его территории, и просит «вежливо» их выгнать — с помощью удара в лицо.

Игровой процесс построен по принципу волнового файтинга. Стоит напасть на одного гнома, как на героя тут же набрасывается вся его компания, превращая прогулку по лесу в хаотичную массовую драку. В арсенале игрока есть обычные удары, увороты и специальные приёмы. Один из самых эффектных — «удар с небес», который активируется прыжком с волшебного гриба.

Время от времени появляется фея, явно вдохновлённая The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Она предлагает временные усиления: повышение урона, дополнительное здоровье или подожжённые кулаки. По мере прохождения гномы начинают хитрить и призывают волшебную лягушку, атакующую героя с расстояния посохом — именно она часто становится главной угрозой.