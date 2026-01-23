Возвращение ретро-битемапа: Fighting Force получит версию для современных платформ

Культовая серия трёхмерных битемапов Fighting Force, созданная студией Core Design, известной по «Tomb Raider», официально возвращается. Издательство Limited Run Games выпустит цифровой сборник Fighting Force Collection уже 23 января 2026 года для современных платформ.

Сборник включает обе части серии: оригинальную игру 1997 года и её сиквел 1999 года. Первая часть, считавшаяся духовным наследником Streets of Rage, запомнилась возможностью крушить окружение и использовать любой подручный предмет в бою — от стульев до покрышек. Сиквел добавил элементы научной фантастики, расширенные уровни и новые приёмы, хотя критики встретили его более прохладно.

Теперь обе игры станут доступны на PS4, PS5, Nintendo Switch и PC. Речь идёт о портах, а не ремейках, поэтому графика сохранит свой характерный ретро-стиль, а звук и анимации передают дух эпохи локального кооператива, когда игроки собирались за одним экраном.

Для многих фанатов это шанс вернуться к классике трёхмерных боёв и вспомнить времена, когда рукопашные файтинги с дружеским кооперативом были в почёте. Limited Run Games обещает, что сборник позволит как ветеранам, так и новым игрокам ощутить весь шарм Fighting Force в современной среде.