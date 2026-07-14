Анонсирована Final Boss - гибрид beat 'em up и файтинга по комиксам Image Comics

Компании Bit Bot Media и Mecanimal Games представили Final Boss: The Video Game — необычный экшен, основанный на серии комиксов Final Boss от Image Comics, созданной Тайлером Киркхэмом. Игра выйдет на PC в Steam в четвертом квартале 2028 года.

Главной особенностью проекта станет сочетание сразу нескольких жанров. Во время прохождения игроков ждут классические двухмерные уровни в стиле аркадных beat ’em up с пиксельной графикой, однако каждая встреча с боссом превращается в полноценный трехмерный файтинг, где на первый план выходят тайминги, комбинации и тактика. Между игровыми эпизодами сюжет будет развиваться с помощью анимированных сцен, выполненных в стилистике оригинального комикса.

Сюжет расскажет о Томми Брейзене, который вместе с союзниками путешествует по опасным островам, пустыням и территориям преступных синдикатов. По мере развития событий герой начинает раскрывать тайну своей семьи и пробуждает загадочные способности, постепенно понимая, что его судьба гораздо масштабнее, чем казалось изначально.

Игру можно будет пройти как в одиночку, так и в локальном кооперативе для четырех человек. На выбор доступны четыре персонажа: Томми, Рабак, Masked Vigilante и Midnight Lily. Во время сражений с боссами игроки смогут менять активного бойца прямо по ходу поединка, что добавит командной тактики.

Разработчики обещают, что каждый уровень будет знакомить игроков с новыми механиками и способностями, которые затем придется использовать в напряженных битвах с финальными противниками. Также в игре заявлены динамичные сражения, множество секретов, разнообразные герои и высокий уровень реиграбельности.

Музыкальное сопровождение пишет Celldweller, а сами авторы называют проект признанием в любви к золотой эпохе аркадных игр, переосмысленным для современной аудитории.

Релиз Final Boss: The Video Game запланирован на четвертый квартал 2028 года для PC в Steam.