Композитор первой Final Fantasy рассказал, как вся студия вручную "исправляла" критический баг в игре

Легендарный композитор Нобуо Уэмацу, автор музыки к большинству частей Final Fantasy, в ходе недавней трансляции поделился забавной и показательной историей из времен разработки самой первой игры серии. Он рассказал, как вся команда тогда еще небольшой студии Square столкнулась с критическим багом, который мог сломать игру, и как им пришлось «исправлять» его вручную.

По словам Уэмацу, команда обнаружила серьезную ошибку в коде уже после того, как все 500 000 картриджей для консоли Famicom были произведены и готовы к отправке в магазины. В эпоху до интернета и «патчей первого дня» исправить баг в уже готовой партии было невозможно.

Тогда руководство приняло единственно возможное, хоть и трудоемкое решение. Были напечатаны полмиллиона маленьких бумажных вкладышей с предупреждением для игроков. На записке было написано что-то вроде: «Если это произойдет, игра сломается, так что не удаляйте это...». После этого вся команда Square, включая самого композитора Нобуо Уэмацу, пиксель-художницу Кадзуко Сибую и программиста Кена Нариту, села и вручную вложила эти записки в каждую из 500 000 коробок с игрой.

Весьма иронично на этом фоне выглядит недавнее заявление другого ветерана-разработчика Final Fantasy, которого раздражают современные инди-игры, намеренно воссоздающие баги и глитчи эпохи PS1 в качестве «очаровательного» художественного стиля.

Для современной индустрии ранний доступ и буквально недоделанные игры на релизе стали уже привычной нормальной для современного геймера. Откровение композитора первой Final Fantasy это уже удивительное свидетельство эпохи, когда разработчики действительно были готовы пойти на кропотливый ручной труд, чтобы донести до игроков свой продукт в наилучшем возможном виде.