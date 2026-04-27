25 лет Final Fantasy X: Square Enix запускает юбилейный сайт и напоминает, за что игру любят до сих пор

Компания Square Enix открыла специальный сайт, посвящённый 25-летию Final Fantasy X — юбилей отметят 19 июля. Вместе с этим издатель анонсировал тематическую продукцию: от плюшевых игрушек с Тидусом и Юной до винилового саундтрека и артбука. Набор ожидаемый, но вполне уместный для игры с таким статусом.
Final Fantasy X вышла в 2001 году на PlayStation 2 и разошлась тиражом более 8,9 миллиона копий. Для серии это был переломный момент: первая полностью озвученная часть, более кинематографичная подача и одна из самых запоминающихся историй во всей франшизе. Неудивительно, что именно её Square Enix продолжает активно продвигать даже спустя четверть века.
На мой взгляд, подобные юбилеи — не просто повод продать мерч, а способ напомнить, как сильно изменилась индустрия. Final Fantasy X до сих пор воспринимается как ориентир для сюжетных RPG, хотя современные проекты давно ушли в сторону открытых миров и сервисной модели.
И пусть сам анонс выглядит скорее символическим, он хорошо показывает: у классики есть своя «долгая жизнь», и интерес к ней никуда не исчезает.
FF X Remastered на ПК дважды проходил - и дважды прослезившись в конце...) X-2 прошел один раз, но прям "зачистил" там все, что можно, дабы получить истинную концовку и настоящий хэппи-энд, чтобы душевную травму "выправить" ))) Ну саундтрек у "десятки" просто шикарный - не удивительно, что в Стиме (в КЗ-регионе) он стоит даже сильно дороже, чем сама игра. Долго "жаба душила", но пару недель назад-таки купил этот OST - музыка просто замечательная)
Если бы не душнейшие, просто бомбически душные, просто аццкие добывания последних пух/лимитов - игра была бы просто отличной. Да, там одинаковые мобы, покрашенные в разные цвета, да там блицбол, но это все не раздражало так, как эти чокобы/молнии/кактусы/бабочки ну и далее по тексту... В оригинале имбовых мобов было ещё маловато, но в ремастере добавили. Да что мобы, вспомните мобов в культовой семёрке - это же вообще была наркомания, а тут они немного отличались внешним видом. Или уберы, которых в оригинале считай не было - а в девятке, там вообще убер единственный. Так что десятка считай топ, кроме этих гонок на чокобр(((
А, ну да, чуть не забыл ещё один важный минус - прокачка персов, этот онанизм с переключением персов в каждом бою ради опыта... Да, все же минусов хватало..
ремейк дайте, а за одно и 8 и 10 частям