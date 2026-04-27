25 лет Final Fantasy X: Square Enix запускает юбилейный сайт и напоминает, за что игру любят до сих пор

Компания Square Enix открыла специальный сайт, посвящённый 25-летию Final Fantasy X — юбилей отметят 19 июля. Вместе с этим издатель анонсировал тематическую продукцию: от плюшевых игрушек с Тидусом и Юной до винилового саундтрека и артбука. Набор ожидаемый, но вполне уместный для игры с таким статусом.

Final Fantasy X вышла в 2001 году на PlayStation 2 и разошлась тиражом более 8,9 миллиона копий. Для серии это был переломный момент: первая полностью озвученная часть, более кинематографичная подача и одна из самых запоминающихся историй во всей франшизе. Неудивительно, что именно её Square Enix продолжает активно продвигать даже спустя четверть века.

На мой взгляд, подобные юбилеи — не просто повод продать мерч, а способ напомнить, как сильно изменилась индустрия. Final Fantasy X до сих пор воспринимается как ориентир для сюжетных RPG, хотя современные проекты давно ушли в сторону открытых миров и сервисной модели.

И пусть сам анонс выглядит скорее символическим, он хорошо показывает: у классики есть своя «долгая жизнь», и интерес к ней никуда не исчезает.