Final Fantasy 10 изменила направление после "Властелина колец" - разработчики рассказали о создании игры

Создатели Final Fantasy 10 изначально планировали продолжить более научно-фантастическое направление, которое серия взяла в Final Fantasy 7 и Final Fantasy 8. Однако во время разработки команда Square Enix решила сделать ставку на фэнтези, узнав о подготовке кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона.

Об этом рассказал продюсер серии Ёсинори Китасэ в новом интервью, посвященном 25-летию выхода Final Fantasy 10. По его словам, на раннем этапе разработки игра имела более выраженный научно-фантастический стиль, но команда начала анализировать будущие тенденции в индустрии развлечений.

«Мы узнали, что "Властелин колец" находится в производстве, и решили, что фэнтези станет следующим большим мировым трендом», — объяснил Китасэ.

Разработка Final Fantasy 10 началась в 1999 году, а релиз состоялся в 2001-м — всего за несколько месяцев до выхода «Властелина колец: Братство кольца» и «Гарри Поттера и философского камня», которые стали мировыми культурными явлениями.

В итоге Square Enix отказалась от полноценного продолжения научно-фантастического курса прошлых частей и создала более традиционное фэнтезийное приключение, но с заметным восточным влиянием. По словам Китасэ, сценарист Кадзусигэ Нодзима хотел создать мир, который не был бы основан на средневековой Европе, а сочетал бы фэнтезийную атмосферу с японскими и азиатскими мотивами.

При этом элементы первоначальной идеи все же сохранились в игре. Final Fantasy 10 объединила магию, древние традиции и футуристические технологии, а история Юны и Тидуса стала одной из самых запоминающихся в серии.