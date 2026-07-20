Kingdom Hearts едва не лишила Final Fantasy 10 ключевых разработчиков - рассказал Йосинори Китасэ

Разработка Final Fantasy 10 столкнулась с неожиданной проблемой: часть опытных сотрудников Square Enix была занята созданием первой Kingdom Hearts. Об этом рассказал продюсер Final Fantasy 10 Йосинори Китасэ в интервью к 25-летию культовой RPG.

По словам Китасэ, собрать команду для нового проекта оказалось непросто, поскольку Тэцуя Номура и другие ветераны, ранее работавшие над Final Fantasy 7 и Final Fantasy 8, получили новые роли в Disney-кроссовере Kingdom Hearts.

«Номура и я работали вместе над FF7 и FF8, но затем он был назначен на Kingdom Hearts», — рассказал разработчик. При этом Номура все же участвовал в Final Fantasy 10 как дизайнер персонажей, однако его основное внимание было сосредоточено на новом проекте.

Из-за перераспределения кадров команде Final Fantasy 10 пришлось искать новых специалистов, которые могли бы возглавить направления вроде 3D-графики, анимации, окружения и моделей персонажей. В итоге Square Enix привлекла новых сотрудников и повысила тех, кто уже работал внутри компании.

Несмотря на кадровые сложности, проект сохранил опытных разработчиков, включая арт-директора мира Юсукэ Наору, ранее участвовавшего в создании нескольких частей серии.

В итоге обе игры вышли в один период: Final Fantasy 10 появилась летом 2001 года, а Kingdom Hearts — несколькими месяцами позже, став началом одной из самых известных франшиз Square Enix.