Создатель Journey признался, что расплакался из-за Final Fantasy 10 - и именно это вдохновило его делать игры

Глава thatgamecompany и создатель Journey Дженова Чен рассказал, что одним из главных моментов, подтолкнувших его к разработке игр, стала Final Fantasy X. По словам разработчика, эмоциональная история культовой JRPG настолько его задела, что однажды он буквально расплакался, вспоминая события игры.

Чен отметил, что именно сильные эмоциональные впечатления часто становятся причиной, по которой люди начинают заниматься искусством. В качестве примера он привёл режиссёров, вдохновившихся фильмами детства, а затем вспомнил собственный опыт с Final Fantasy X.

Разработчик рассказал, что однажды утром просто задумался о персонаже и его жертве ради других героев, после чего не смог сдержать эмоций. По словам Чена, история показалась ему одновременно «очень красивой и невероятно меланхоличной».

Создатель Journey также сравнил сильные произведения искусства с фильмами, после которых зрители выходят из зала в полной тишине, пытаясь осмыслить увиденное. Именно такие эмоции, как признался Чен, и заставили его понять, что он хочет создавать игры сам.

В итоге этот опыт частично привёл к появлению Journey — одной из самых известных и атмосферных игр эпохи PlayStation 3.