Square Enix отметила 25-летие Final Fantasy X памятным трейлером

Square Enix выпустила специальный трейлер, посвящённый 25-летию Final Fantasy X. Легендарная JRPG впервые вышла 19 июля 2001 года на PlayStation 2 и с тех пор считается одной из самых знаковых игр серии.
Вместе с юбилеем компания напомнила, что Final Fantasy X | X-2 HD Remaster остаётся доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 3 и PS Vita. Уже 23 июля сборник также появится на Nintendo Switch 2.
Даже спустя четверть века Final Fantasy X продолжает оставаться одной из самых любимых частей франшизы, а её юбилей стал ещё одним напоминанием о влиянии игры на развитие жанра JRPG.
Забавно,что про Х-2 стараются не говорить :D
Десятка топ. Жаль,что после неё у скворцов норм игр вышло ооочень мало.
FF VII, IX и X - самые любимые части. Буквально не могу для себя среди них выделить самую-самую любимую. Все три (со всеми компиляциями) - любимые, просто в разные моменты жизненные тянет перепройти ту или иную, которая больше под настроение подойдет :)