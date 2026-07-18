Square Enix отметила 25-летие Final Fantasy X памятным трейлером

Square Enix выпустила специальный трейлер, посвящённый 25-летию Final Fantasy X. Легендарная JRPG впервые вышла 19 июля 2001 года на PlayStation 2 и с тех пор считается одной из самых знаковых игр серии.

Вместе с юбилеем компания напомнила, что Final Fantasy X | X-2 HD Remaster остаётся доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 3 и PS Vita. Уже 23 июля сборник также появится на Nintendo Switch 2.

Даже спустя четверть века Final Fantasy X продолжает оставаться одной из самых любимых частей франшизы, а её юбилей стал ещё одним напоминанием о влиянии игры на развитие жанра JRPG.