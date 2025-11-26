"Вершина Final Fantasy": создатель Dragon Quest назвал лучшую часть легендарной серии

Юдзи Хории, легендарный геймдизайнер и создатель Dragon Quest, в недавнем интервью Game Informer рассказал о том, как воспринимает различия между своей франшизой и Final Fantasy. Хотя Dragon Quest вышла в Японии в 1986 году, всего на год раньше Final Fantasy, Хории никогда не рассматривал эти серии как конкурентов, несмотря на частые сравнения со стороны игроков и критиков.
По словам разработчика, ключевое отличие — подход к подаче персонажей. Хории отметил, что в Final Fantasy герои «слишком много говорят», тогда как Dragon Quest всегда стремилась сохранить героя пустым сосудом, с которым игрок может легко себя ассоциировать. По его мнению, чрезмерная разговорчивость персонажей Final Fantasy иногда мешает игроку полностью погрузиться в роль.
Интересно, что в 2003 году Squaresoft и Enix объединились, и обе культовые серии оказались под крышей одной компании — Square Enix. Однако даже в рамках общего издателя Хории продолжает внимательно следить за развитием FF.
Особенно он выделил Final Fantasy X, назвав её «вершиной совершенства серии». Выбор неудивителен: FFX стала важной вехой в истории JRPG, предложив кинематографичный сюжет, эмоционально насыщенную историю и передовую на момент выхода технологию.
Сам Юдзи Хории не собирается сбавлять темпы. Уже 5 февраля выходит Dragon Quest VII Reimagined, а за ним последует и Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Планы создателя серии остаются амбициозными — он по-прежнему стремится развивать свою франшизу, оставаясь верным её духу.
Кому как, начинал ее в феврале на PS Vita, в итоге закинул спустя 15 часов, все же анимации выглядят странно, плюс дизайн персонажей и часть второстепенных диалогов, это конечно нечто, ей реально нужен ремейк.
"Listen to my story. This...may be our last chance..."
FF X - и правда одна из лучших игр. Она точно не "идеальная", со своими недостатками, местами "странная", но все равно очень душевная)) Для меня она на первом месте стоит вместе с компиляцией FF VII. Прошел Remastered-версию на ПК дважды. Первый раз году в 22-м, второй - в начале этого года +-. Тидус и Юна - одна из любимых видеоигровых пар) Вся часть является чем-то вроде road movie, и для этой игры это однозначно плюс. Ремастеры вообще понравились: в случае чего можно лишний гринд вырубить и играть ради сюжета. Плюс лица персонажей главных стали намного лучше.
Продолжение (FF X-2) сначала запустил сразу после завершения оригинала, но это было большой ошибкой. Это тот случай, когда лучше "остыть" и подождать несколько месяцев, когда впечатления от первой части улягутся. Потому что продолжение - это прям максимально контрастная игра, отличающаяся настроем почти на 100% от оригинала. И поначалу это с толку сбивает: сидишь с лютым фейспалмом в шоке от происходящего на экране... В тот раз я удалил ее почти сразу. Но решил пройти полностью спустя пару лет - и первую часть, и вторую. В этот раз уже прошел, причем на 100%. Вторая часть тем хороша, что дает возможность "погулять" по миру игры снова, но при иных обстоятельствах.
Но что прям было большой ошибкой со стороны разработчиков - это оставлять истинную концовку игры только при условии 100%-го прохождения игры, а это (на минуточку!) означает, что в игре надо не пропустить НИ ЕДИНОЙ строчки диалогов (даже второстепенных NPC), ни капли роликов (на движке и FMV) - вообще ничего. Собрать надо ВСЁ, что можно. И даже выполнив ВСЁ, нет гарантии получения финальной заставки, потому что для ее получения надо в финальном ролике на движке В НУЖНУЮ СЕКУНДУ нажать нужную клавишу. И она не очевидна! Только слегка можно услышать свист (почему именно его - это известно из сюжета игры...) Если прозевал - то всё, настоящий финал можешь идти смотреть на YouTube)))) Но зато истинная концовка - это именно то, чего хотелось всем, кто проливал слёзы в финале первой части - реального хэпппи-энда. В финале первой части даже взрослые мужики невольно прослезятся (я прослезился)... В общем, любителям "выбить платину" в FF X/X-2 Remastered сделать это будет ОЧЕНЬ (ОЧЕНЬ!) не просто, даже если играть с включенными читами. Dark Souls покажется детским утренником)))) И это даже сегодня, а во время выхода оригинала не было особо подробных гайдов и всего такого. В игры этого периода интересно играть, просто исследуя все кругом... Сегодня таких игр все меньше, увы...
Ну и саундтрек в FF X - шедевр во многих аспектах. Темы "To Zanarkand" и "Suteki Da Ne", наверное, слышали даже многих из тех, кто вообще в игры не играет.
А что касается слов разработчика DragonQuest, то для меня это скорее плюс, когда персонажи "много говорят": мне не хочется "отыгрывать роль", "отождествлять" себя с ГГ. Мне интересна история, и для меня они в любой игре воспринимаются "со стороны", и этим и становятся ближе. Заку с Айрис из FF VII и Тидусу и Юне из FF X я реально сопереживаю, и мне они близки во многом. Чего не могу сказать ни об одном персонаже того же DragonQuest
Скучноватая и слишком мелодраматичная, скучная. Веха это XII, она же и последняя FF. Остальное шлак с громким именем на шапке.
Что за прикол вообще ассоциировать себя с персонажем? Это другой вымышленный персонаж на которого ты смотришь со стороны. Одна из худших механик в играх, делать персонажа немым.