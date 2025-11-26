"Вершина Final Fantasy": создатель Dragon Quest назвал лучшую часть легендарной серии

Юдзи Хории, легендарный геймдизайнер и создатель Dragon Quest, в недавнем интервью Game Informer рассказал о том, как воспринимает различия между своей франшизой и Final Fantasy. Хотя Dragon Quest вышла в Японии в 1986 году, всего на год раньше Final Fantasy, Хории никогда не рассматривал эти серии как конкурентов, несмотря на частые сравнения со стороны игроков и критиков.

По словам разработчика, ключевое отличие — подход к подаче персонажей. Хории отметил, что в Final Fantasy герои «слишком много говорят», тогда как Dragon Quest всегда стремилась сохранить героя пустым сосудом, с которым игрок может легко себя ассоциировать. По его мнению, чрезмерная разговорчивость персонажей Final Fantasy иногда мешает игроку полностью погрузиться в роль.

Интересно, что в 2003 году Squaresoft и Enix объединились, и обе культовые серии оказались под крышей одной компании — Square Enix. Однако даже в рамках общего издателя Хории продолжает внимательно следить за развитием FF.

Особенно он выделил Final Fantasy X, назвав её «вершиной совершенства серии». Выбор неудивителен: FFX стала важной вехой в истории JRPG, предложив кинематографичный сюжет, эмоционально насыщенную историю и передовую на момент выхода технологию.

Сам Юдзи Хории не собирается сбавлять темпы. Уже 5 февраля выходит Dragon Quest VII Reimagined, а за ним последует и Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Планы создателя серии остаются амбициозными — он по-прежнему стремится развивать свою франшизу, оставаясь верным её духу.