Японские игроки выбрали самые грустные RPG всех времен - первое место заняла Final Fantasy X

Японский игровой журнал Dengeki Faminico Gamer провел опрос среди своих читателей, предложив им выбрать самые грустные RPG всех времен. В голосовании приняли участие более 4700 человек. Безоговорочным лидером стала Final Fantasy X - игра, чья трагичная история до сих пор трогает сердца игроков по всему миру.

Топ-10 самых печальных RPG по версии японских игроков:

Final Fantasy X Crisis Core: Final Fantasy VII Persona 3 Ōkami Mother 3 Tales of the Abyss Dragon Quest XI Final Fantasy IX Suikoden II Final Fantasy XV

Final Fantasy X уже не в первый раз признаётся одной из самых грустных игр. Ранее её включали в аналогичные рейтинги и западные игроки. Видимо, история Тидуса и Юны действительно никого не оставляет равнодушным. Японские игроки единогласно отмечают, что сцена прощания Юны и Тидуса - один из самых эмоциональных моментов в истории игр.

Final Fantasy доминирует в списке: всего в топ-40 оказалось девять игр франшизы. Среди других заметных названий - Nier: Automata (12 место), Undertale (13 место), Xenoblade Chronicles 2 (15 место) и несколько игр серии Kingdom Hearts.