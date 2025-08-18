ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 10 17.12.2001
Ролевая, Фэнтези
8.3 155 оценок

Японские игроки выбрали самые грустные RPG всех времен - первое место заняла Final Fantasy X

Японский игровой журнал Dengeki Faminico Gamer провел опрос среди своих читателей, предложив им выбрать самые грустные RPG всех времен. В голосовании приняли участие более 4700 человек. Безоговорочным лидером стала Final Fantasy X - игра, чья трагичная история до сих пор трогает сердца игроков по всему миру.

Топ-10 самых печальных RPG по версии японских игроков:

  1. Final Fantasy X
  2. Crisis Core: Final Fantasy VII
  3. Persona 3
  4. Ōkami
  5. Mother 3
  6. Tales of the Abyss
  7. Dragon Quest XI
  8. Final Fantasy IX
  9. Suikoden II
  10. Final Fantasy XV

Final Fantasy X уже не в первый раз признаётся одной из самых грустных игр. Ранее её включали в аналогичные рейтинги и западные игроки. Видимо, история Тидуса и Юны действительно никого не оставляет равнодушным. Японские игроки единогласно отмечают, что сцена прощания Юны и Тидуса - один из самых эмоциональных моментов в истории игр.

Final Fantasy доминирует в списке: всего в топ-40 оказалось девять игр франшизы. Среди других заметных названий - Nier: Automata (12 место), Undertale (13 место), Xenoblade Chronicles 2 (15 место) и несколько игр серии Kingdom Hearts.

Комментарии: 7
Ваш комментарий
Destroited

Самые грустные это японски игроки с их вечно недовольным хлебалом.

5
Котян Сутоевич

Твоя же формула подходит и тебе самому, как к типичному юзеру PG).

4
Destroited Котян Сутоевич
2
Kunimitsuh Котян Сутоевич
2