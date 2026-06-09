Square Enix раскрыла дату релиза и стоимость Final Fantasy X/X-2 HD на Switch 2

Компания Square Enix готовит к релизу на Nintendo Switch Switch 2 очередной проект: вслед за недавним выходом Final Fantasy VII Rebirth на новой консоли появится сборник Final Fantasy X/X-2 HD Remaster.

Цифровой релиз обновленной классики 2013 года станет доступна в магазине eShop уже 23 июля 2026 года по цене $49.99 / €49.99. При этом разработчики закрыли возможность переноса сохранений со стандартной версии Switch, а также не планируют выпускать никаких обновлений для уже купленных ранее игр.

Для коллекционеров ситуация выглядит неоднозначно, так как физическое издание на картриджах появится с задержкой — 27 августа 2026 года. Кроме того, этот релиз заявлен как эксклюзив для японского рынка, что усложнит покупку для фанатов из других стран.