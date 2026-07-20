Стал известен размер цифровой версииFinal Fantasy 10/10-2 HD Remaster для Nintendo Switch 2

Для установки цифровой версии культовой дилогии JRPG Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster на консоль Nintendo Switch 2 игрокам потребуется освободить 27,8 ГБ дискового пространства. Издательство Square Enix обновило технические требования проекта перед его релизом, намеченным на 23 июля.

Вес сборника увеличился практически в два раза по сравнению с версией для первой модели Nintendo Switch, которая занимала около 14 ГБ. Столь существенный рост объема данных обусловлен переходом на новые технические стандарты платформы, включая интеграцию графических ассетов высокой четкости и текстур повышенного разрешения.

Поскольку на старте продаж игра будет распространяться исключительно через цифровой магазин eShop, пользователям придется полностью полагаться на внутреннюю память консоли или внешние карты. Информации о возможном выпуске физических картриджей, которые могли бы снизить нагрузку на накопитель, от разработчиков пока не поступало.