Бывший топ-менеджер Square Enix заявил, что Final Fantasy не успевает за новым поколением игроков

Бывший директор по бизнесу Square Enix Джейкоб Навок считает, что компания недостаточно эффективно развивает свои главные франшизы для новой аудитории. По его мнению, такие серии, как Final Fantasy, слишком медленно адаптируются к современным игровым трендам и не используют потенциал live-service-модели на полную.

Навок отметил, что Square Enix прекрасно понимает, как работают сервисные игры — это уже доказали Final Fantasy 14 и Final Fantasy 11. Однако, по его словам, компании не хватает смелости и скорости, чтобы продвигать бренд Final Fantasy среди молодого поколения игроков.

В качестве примера он привёл возможные необычные коллаборации, вроде кроссовера между Final Fantasy и K-pop Demon Hunters. Навок также напомнил об успехе Magic: The Gathering за пределами карточной игры и отметил, что Kingdom Hearts давно показала, как вселенная Final Fantasy может органично сочетаться с другими франшизами.

По мнению бывшего руководителя, Square Enix могла бы использовать технологии Final Fantasy 14 как основу для новой бесплатной онлайн-игры с постоянными обновлениями и современными коллаборациями.

Навок раскритиковал внутренние процессы компании, заявив, что Square Enix «слишком привыкла действовать медленно». Он считает, что большое количество бюрократии мешает инновациям, а руководство должно активнее избавляться от внутренних ограничений ради развития франшиз.