Продюсер Final Fantasy 11 допустил появление новых локаций спустя 24 года после релиза

MMORPG Final Fantasy XI продолжает жить и развиваться даже спустя почти четверть века после запуска. В свежем интервью продюсер и директор игры Ёдзи Фудзито рассказал, что команда изучает возможность добавления новых территорий и контента.

По словам разработчика, сейчас основное внимание уделяется улучшению одиночной игры. Для этого авторы усиливают систему Trust — механику, позволяющую собирать «виртуальную группу» из NPC и проходить контент без поиска реальных напарников. Фудзито отметил, что со временем персонажи игроков стали значительно сильнее благодаря экипировке, и Trust-компаньоны начали отставать по эффективности. Именно поэтому Square Enix работает над их усилением.

Также разработчика спросили о шансах увидеть в игре совершенно новые регионы или сюжетные линии. Фудзито признал, что технически это остаётся сложной задачей: у проекта практически закончились ID-слоты, которые используются для управления игровыми зонами.

Тем не менее, полностью исключать такую возможность он не стал. По его словам, команда уже ищет способы освободить дополнительные ресурсы и проводит внутренние исследования с прошлого года. Если эксперимент окажется успешным, создание новых локаций для Final Fantasy 11 станет реальным вариантом.

Разработчик подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных анонсах, однако внутри Square Enix уже ведётся подготовка, которая потенциально может привести к запуску нового проекта или крупного обновления для игры.