Разработчики Final Fantasy 11 почтили память 91-летней бабушки, игравшей в MMO почти 20 лет

Сообщество Final Fantasy XI и сами разработчики игры отдали дань уважения пожилой поклоннице MMO, которая играла в проект почти два десятилетия и скончалась в возрасте 91 года.

О её уходе сообщил внук — по его словам, бабушка познакомилась с Final Fantasy XI ещё на раннем этапе существования игры и оставалась активным игроком вплоть до ухудшения здоровья. Он написал, что теперь она «отправилась в новое приключение по Ванадилю» вместе со своей собакой, тронув этим сообщением тысячи людей.

История быстро разошлась по соцсетям и дошла до команды разработчиков Square Enix. Композитор Куми Таниока поблагодарила игрока за долгий путь в мире Final Fantasy XI и оставила проникновенное послание, выразив надежду, что музыка Ванадиля сопровождает её и дальше. К словам памяти присоединился и геймдизайнер Кэнсукэ Симода, отметив преданность игрока проекту.

Final Fantasy XI вышла в 2002 году и стала одной из самых необычных MMO своего времени: она поддерживала кроссплей между PlayStation 2 и ПК, а позже появилась и на Xbox 360. Несмотря на возраст и более скромную популярность на фоне Final Fantasy XIV, у игры по-прежнему остаётся преданное сообщество — и история этой игрока стала напоминанием о том, насколько важным и личным может быть виртуальный мир для людей любого возраста.

По словам внука, особенно сильно его бабушка любила музыку Final Fantasy XI — и эта часть Ванадиля навсегда останется с теми, кто прошёл по нему свой путь.