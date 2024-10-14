Создатель Discord разработал платформу из-за своей любви к Final Fantasy 11

Первая попытка Square Enix превратить Final Fantasy в MMO сыграла значительную роль в создании Discord. Именно одиннадцатая часть франшизы замотивировала одного из создателей соцсети, Станислава Вишневского, создать пространство для общения по поводу Final Fantasy 11.

В интервью Famitsu (спасибо, GamesRadar) Вишневский рассказывает, что самые ранние версии Discord появились, когда он учился в школе, потому что он хотел создать место для общения с друзьями о Final Fantasy 11.

Настоящий прорыв произошёл, когда он встретил соучредителя Джейсона Цитрона, устроившись на работу в игровую компанию GREE. Пара фактически взяла наработки Вишневского, адаптировала и сделала продукт доступным для гораздо большего числа людей.

Говоря об идее создания Discord ещё в дни FF11, Вишневский признаёт, что Skype уже существовал, но он хотел чего-то попроще. Эдакую гостиную для общения с друзьями.

Вишневский остаётся преданным фанатом серии. Он не только играет в FF11 последние 10 лет, но и провёл много времени в высоко оценённом MMO Final Fantasy 14 – у него даже есть знак, подтверждающий, что он играл ещё до перезапуска "A Realm Reborn" .

Преданность Вишневского Final Fantasy 14 столь велика, что он взял неделю отпуска, чтобы поиграть в расширение Dawntrail. С тех пор он даже прокачал большинство классов до 100 уровня. В ближайшем будущем ожидается совместный рейд кроссовер между FF14 и FF11, поэтому не удивляйтесь, если пару недель в Дискорде не будет появляться обновлений (и не чиниться баги).