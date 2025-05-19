Square Enix хотела прекратить поддержку Final Fantasy 11, но интерес к ней по-прежнему высок

Final Fantasy 11 отпраздновала 23-летие, и вопреки всем ожиданиям, Square Enix не только не закрывает игру, но и готовит крупные обновления на 2025 год — включая возможность смены расы персонажа и улучшения для одиночной игры. А ведь всё могло закончиться: как рассказал директор и продюсер Ёдзи Фудзито в интервью Dengeki Online, компания действительно собиралась прекратить поддержку игры.

Речь шла о 2024 году. Ещё в 2022-м, накануне 20-летнего юбилея FFXI, внутри Square Enix обсуждался перевод проекта в режим «технического обслуживания» — без новых патчей и контента, только поддержание серверов. Финалом должна была стать сюжетная арка The Voracious Resurgence, а затем — уход MMORPG в архив истории.

Более того, команда рассматривала даже полное отключение серверов: как пояснил Фудзито, жизненный цикл оборудования подходил к концу, и с точки зрения бизнеса решение казалось логичным. Однако всё изменилось благодаря сообществу.

«Игроки не отпускали игру. Они продолжали входить, играть, писать нам. Мы поняли, что Final Fantasy 11 всё ещё нужна людям», — говорит Фудзито. Это стало решающим аргументом в пользу сохранения проекта.

Да, FFXI больше не приносит рекордной прибыли, как раньше, но она остаётся живой и при этом успешной MMORPG с верным сообществом. Square Enix услышала своих фанатов — и игра продолжает жить.