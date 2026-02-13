Грация и мощь: Good Smile Company представила коллекционную статуэтку Фран из Final Fantasy XII

Компании Square Enix и Good Smile Company анонсировали пополнение своей новой коллекции по мотивам культовой JRPG-франшизы Final Fantasy: масштабную фигурку Фран, одного из самых узнаваемых персонажей Final Fantasy XII.

Эта фигурка — третья в серии — представляет Фран в ее культовой и спокойной позе: скрестив руки и опершись на свой фирменный лук. Мастерская детализация и премиальное качество исполнения безупречно передают характерный игровой дизайн, объединяя в себе женственность и силу легендарной воительницы.

Модель выполнена в необычном масштабе 1/6.5, а её общая высота вместе с подставкой составляет примерно 33 см. Особое внимание уделено деталям, включая текстуру ее богато украшенного доспеха/костюма из металлического вида пластика, мягко струящиеся белые волосы и реалистичную передачу меха на ее ушах.

Предзаказы уже открыты по цене 44,000 японских иен (~ 22,140 рублей), а релиз запланирован на март 2027 года.