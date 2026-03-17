Стартовал предзаказ коллекционной фигурки виеры Фран из Final Fantasy 12

Фанатам классических JRPG стоит приготовить свои кошельки. Компании Square Enix и Good Smile Company открыли предварительные заказы на новую статуэтку, посвященную одному из самых узнаваемых и горячо любимых персонажей вселенной Ивалис. Третьим продуктом в рамках совместной премиальной линейки двух компаний стала виера Фран из Final Fantasy 12.

Высокодетализированная фигурка высотой около 29 сантиметров выполнена из качественного ПВХ и АБС-пластика. Дизайнеры постарались максимально точно передать сложную фактуру брони Фран, изящество её ушей и фирменную изгибающуюся осанку с откровенным нарядом. Производитель также добавил некоторые опции кастомизации.

В комплект поставки войдут:

Сама фигура виеры;

Её фирменный длинный лук с натянутой тетивой из эластичного материала;

Пистолет;

Сменное лицо;

Набор сменных кистей рук для разного хвата оружия.

Удовольствие поставить такую франшизу себе на полку обойдется недешево. Официальная базовая цена на японском рынке установлена на уровне 44 000 иен, что по текущему курсу составляет примерно 22 400 рублей. Рассылка готовых изделий первым заказчикам запланирована только на конец следующего года — 31 марта 2027-го