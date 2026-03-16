Square Enix снова дразнит намеком на ремастер одной из худших частей франшизы - Final Fantasy 13

Издатель Square Enix снова вышел на связь с намеком, который фанаты трактуют как предвестник ремастера трилогии Final Fantasy XIII. Очередная порция надежды была подкинута 13-го числа (что само по себе уже стало традицией), когда официальный аккаунт серии опубликовал изображение Лайтнинг с лаконичной подписью: "Фокус". В мире игры это предназначение или миссия, которую божественные сущности (фал'Си) возлагают на избранных людей, превращая их в своих слуг - л'Си. Для тех же, кто следит за ситуацией последние полгода, это очередной кирпичик в стене теории о ремастере.
Все началось в августе и сентябре прошлого года, когда Square Enix также 13-го числа публиковала арты с участием Лайтнинг и Сноу Вильерса. С тех пор такое происходило каждый месяц. И вот снова 13-е, и снова Лайтнинг.
В отличие от Final Fantasy XII, которая получила современный ремастер на PS4 и ПК, трилогия о Лайтнинг остается в подвешенном состоянии. Игра выглядит и работает великолепно на Xbox Series X благодаря обратной совместимости, но владельцы PlayStation и PC до сих пор вынуждены довольствоваться откровенно слабыми портами или пылящимися в шкафу дисками с PS3.
Несмотря на неоднозначную репутацию (игру до сих пор называют одной из худших частей серии или, как минимум, самой спорной), у FFXIII есть преданная армия поклонников. Они продолжают "биться за правое дело", привлекая внимание Square Enix к переизданию.
убери этот нейрослоп плиз, глазха кровоточат
Кому худшая, а кому любимая. И почему это слабый порт. Игра выглядит великолепно, вот чисто скрин с моего компа.
Это что? Сгенерированная нейросеткой картинка?!!
Это какой дундук назвал её "одной из худших?" Вполне нормальная часть, уж куда лучше чем приключение гомогеев из 15й части.
Зачем Final Fantasy 13 ремастер??? она выглядит и играется в разы лучше большинства современных убогих игр да и клеймо одной из "худших" явная язвительность обиженок, уж что-что а она на голову выше облизаной всякой нечистью что-то там 33.