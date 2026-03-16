Square Enix снова дразнит намеком на ремастер одной из худших частей франшизы - Final Fantasy 13

Издатель Square Enix снова вышел на связь с намеком, который фанаты трактуют как предвестник ремастера трилогии Final Fantasy XIII. Очередная порция надежды была подкинута 13-го числа (что само по себе уже стало традицией), когда официальный аккаунт серии опубликовал изображение Лайтнинг с лаконичной подписью: "Фокус". В мире игры это предназначение или миссия, которую божественные сущности (фал'Си) возлагают на избранных людей, превращая их в своих слуг - л'Си. Для тех же, кто следит за ситуацией последние полгода, это очередной кирпичик в стене теории о ремастере.

Все началось в августе и сентябре прошлого года, когда Square Enix также 13-го числа публиковала арты с участием Лайтнинг и Сноу Вильерса. С тех пор такое происходило каждый месяц. И вот снова 13-е, и снова Лайтнинг.

В отличие от Final Fantasy XII, которая получила современный ремастер на PS4 и ПК, трилогия о Лайтнинг остается в подвешенном состоянии. Игра выглядит и работает великолепно на Xbox Series X благодаря обратной совместимости, но владельцы PlayStation и PC до сих пор вынуждены довольствоваться откровенно слабыми портами или пылящимися в шкафу дисками с PS3.

Несмотря на неоднозначную репутацию (игру до сих пор называют одной из худших частей серии или, как минимум, самой спорной), у FFXIII есть преданная армия поклонников. Они продолжают "биться за правое дело", привлекая внимание Square Enix к переизданию.