Возвращение Final Fantasy 13 не кажется таким уж невозможным

Почти все классические игры Final Fantasy доступны на PS5, за исключением одной: трилогии Final Fantasy 13, которая по-прежнему остается привязанной к PS3. На Xbox все три игры (FF13, 13-2 и Lightning Returns) получили улучшения и обратную совместимость, но владельцы PS5 по-прежнему не имеют официальной возможности вернуться к приключениям Лайтнинг.
Эта ситуация может измениться в будущем, по крайней мере, если полагаться на ностальгию внутри самой Square Enix. В новом интервью с Наоки Хамагути, директором Final Fantasy 7 Rebirth, прозвучала любопытная деталь: молодежь в компании выросла на Final Fantasy 13, что свидетельствует о смене поколений в студии.
В последнее время, с приходом новых сотрудников, компания растет и преобразуется, и продолжает развиваться. Приходящие на работу более молодые сотрудники уже не говорят «Final Fantasy 6», а говорят: «Ах да, Final Fantasy 13 была моей любимой». И тогда я действительно ощущаю смену эпох.
Несмотря на то, что Хамагути промолчал о возможности переиздания FF13, похоже, что эта идея уже не кажется такой нереальной. Кто знает, может быть, культурные изменения в Square Enix приведут к ремастеру, порту или какой-то другой форме переиздания?
Ну ремастер мб и норм идея. Но 13ая часть слабее чем прошлые,так почему бы не ремейкнуть их?
коридорный позор
MGS 3 до жути коридорный и считается лучшей в серии
МГС не принадлежит (не принадлежал, точнее) к жанру, в котором полуопенворлд есть норма и основа вещей. Хотя всякие конечно жрпг были, но коридорная - это что-то новое, но в очень плохом смысле.
У кого то этот кусок уберг*вн* считается лучшей частью?! ... С этой части серия и умерла если что.
По идее, если собираются дальше доить франшизу, то после семерки напрашивается ремейк следующей номерной части. Впрочем, я бы лучше посмотрел на девятку. Там даже не нужно ничего кардинально менять или переосмысливать сюжет. Просто сделайте современную картинку, успех гарантирован.
Press F to pay respects
Я то надеялся тут речь будет про ремастер, а тут всего лишь про обратную совместимость с
Жду - жду - жду - жду - жду - жду.
Ну Final Fantasy 13 отличная игра (хоть её и ругали за линейность, и за вырезанный контент). Отличная графика на тот момент, постановка, сценарий, персонажи. Но в какой-то момент, она начинает душить из-за вечного нытья мелкого, и крутого парня которые переобуваются за игру 30 раз (выдавливая драму). В остальном неплохая часть серии, с законченым финалом. Но то что дальше выходило под заголовоком 13.... тупо подделки ради фарма бабла не и иначе. Мало того что авторы решили, перечеркнуть финал и полностью его переписать с элементами "путешествием по времени" который просто из ниоткуда взялся, так ещё не смогли сценарно подогнать все события к первой части, от чего в игре огромные сюжетные дыры. По факту есть только 13, остальные это фанфики на тему "а что если" происходящие в альтернативных событий (так проще воспринимать тот кал).
Типа трилогии масс эффекта было бы норм
Я за!