Возвращение Final Fantasy 13 не кажется таким уж невозможным

Почти все классические игры Final Fantasy доступны на PS5, за исключением одной: трилогии Final Fantasy 13, которая по-прежнему остается привязанной к PS3. На Xbox все три игры (FF13, 13-2 и Lightning Returns) получили улучшения и обратную совместимость, но владельцы PS5 по-прежнему не имеют официальной возможности вернуться к приключениям Лайтнинг.

Эта ситуация может измениться в будущем, по крайней мере, если полагаться на ностальгию внутри самой Square Enix. В новом интервью с Наоки Хамагути, директором Final Fantasy 7 Rebirth, прозвучала любопытная деталь: молодежь в компании выросла на Final Fantasy 13, что свидетельствует о смене поколений в студии.

В последнее время, с приходом новых сотрудников, компания растет и преобразуется, и продолжает развиваться. Приходящие на работу более молодые сотрудники уже не говорят «Final Fantasy 6», а говорят: «Ах да, Final Fantasy 13 была моей любимой». И тогда я действительно ощущаю смену эпох.

Несмотря на то, что Хамагути промолчал о возможности переиздания FF13, похоже, что эта идея уже не кажется такой нереальной. Кто знает, может быть, культурные изменения в Square Enix приведут к ремастеру, порту или какой-то другой форме переиздания?